Mersin Büyükşehir Belediyesi, 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) Mersin’in güzelliklerini tanıttı. 4 gün süren ve dolu dolu geçen fuarda Mersin standı, teknolojik ve etkileyici tasarımı ile yoğun ilgi gördü.

Mersin’in cezeryesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıtıldığı VR Mersin ile ‘Tarihi ve Turistik Mersin Haritası’ Mersin standının dikkat çeken özellikleri arasında yer aldı. VR Mersin ile Mersin’de istedikleri noktayı sanal gerçeklik gözlüğü ile ziyaret eden katılımcılar, ilginç bir deneyim yaşadıklarını kaydederken, Mersin Haritası da tarihi ve turistik noktaların lokasyonunu göstererek, katılımcıları bilgilendirdi.



Ulusal ve uluslararası katılımcılar Mersin standına akın etti

Uluslararası birçok ülkeden ziyaretçi akınına uğrayan Mersin standını, Tataristan’ın Nizhnekamsk Büyükşehir Belediye Başkanı Ramil Mullinve eşi Svetlana Mullina ile Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilci Yardımcısı Albert İalyshev, Nizhnekamsk Belediyesi İcra Komitesi Başkanı Roman Bulatov ve Nizhnekamsk Belediyesi Genel Sekreteri Almaz Gizzatullin ziyaret ederek Mersin ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Milyonlarca takipçisi olan influencerlar Harjinder Singhkukreja, Havva Safarova ve Katrina Umandap, Joao Leitao ile Murat Özbilgi de Mersin standını ziyaret ederek Mersin’in tarihi ve turistik değerleri ile ilgili bilgiler alıp, Mersin’e özgü lezzetlerden tattılar. Konuklar ayrıca dijital tabanlı teknolojik stantta Mersin’in eşsiz güzelliklerini 360 derece açıyla izledikleri video ile dolaşma imkanı buldular. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de EMITT’te yer alan Sırbistan, Kore, Bulgaristan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs stantlarını ziyaret edip Mersin’in tarihi ve turistik değerlerinden bahsederek, gezi rotaları içerisinde Mersin’in de bulunması için girişimlerde bulundu.



"Mersin, Türkiye’nin önde gelen bir ili"

Tataristan Nizhnekamsk Büyükşehir Belediye Başkanı Ramil Mullin, Mersin standını çok beğendiğini belirterek, "Öncelikle Mersin bizim için kardeş şehirdir. Çok güzel, çok gelişmiş, Türkiye'nin önde gelen bir ilidir. Bizim kardeş şehrimiz; bizim Nizhnekamsk belediyemiz gibi sanayi konusunda ve diğer sektörlerde çok güçlü olan bir bölgedir ve aynı zamanda Mersin bugünkü fuarda gördüğünüz gibi turizm konusunda çok ileridedir. Hem sanayi hem turizm konularında önde gelmesi ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Biz kardeş şehir olduğumuz için çok mutluyuz ve ileride de ikili iş birliğimizi geliştirmeye hazırız" dedi.