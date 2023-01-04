İstanbul'da düzenlenen yüzme yarışmalarında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin Yüzme sporcuları; 6 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 25-29 Aralık 2022 tarihleri arasında Ahmet Bozdoğan anısına İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında" Mersin TOHM sporcuları 6 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz olmak üzere toplam 19 madalya toplayarak organizasyona damga vurdu.

İstanbul Galatasaray Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç-Açık Yaş Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonasında, Mersin TOHM sporcuları;

-Polat Uzer Turnalı

200 FLY / 1:57,86 Açık Yaş Türkiye 3’üncüsü

-Alkan Altay Zeyrek

200 FR / 1:49,11 Gençler Türkiye 3'üncüsü

-Atakan Malgil

400 IM / 4:19,15 Gençler Türkiye Şampiyonu

200 IM / 2:03,46 Gençler Türkiye 3’üncüsü

-Emre Aktaş

50 BK / 0:25,44 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu

Gençler Türkiye 2’ncisi

100 BK / 0:55,34 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu

Gençler Türkiye 2’ncisi

200 BK / 2:02,35

Yıldızlar Türkiye Şampiyonu

Gençler Türkiye 2’ncisi

100 IM / 0:56,82 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu

Gençler Türkiye 3’üncüsü

-Tuncer Berk Ertürk

200 FLY / 1:58,04 Gençler Türkiye Şampiyonu

15-16 Yaş Yeni Türkiye Rekoru

400 IM / 4:28,08 Yıldızlar Türkiye 2’ncisi

-Mustafa Kaan Serdar

200 FLY / 2:02,69

15 Yaş Türkiye 2’ncisi

100 FLY / 0:57,50

15 Yaş Türkiye 3’üncüsü

-Defne Coşkun

100 BR / 1:11,51 Gençler Türkiye 3’üncüsü

200 BR / 2:32,81

Türkiye Gençler 2’ncisi

Açık Yaş Türkiye 3’üncüsü

-Nisa Gül Serdar

200 IM / 2:16,99 Gençler Türkiye 2'ncisi

4x200 FR / 8:07,97 Gençler Türkiye Şampiyonu

17-18 Yaş Yeni Türkiye Rekoru

spor dallarından madalyaları topladılar.