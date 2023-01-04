İstanbul'da düzenlenen yüzme yarışmalarında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Mersin Yüzme sporcuları; 6 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandılar.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 25-29 Aralık 2022 tarihleri arasında Ahmet Bozdoğan anısına İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında" Mersin TOHM sporcuları 6 Altın, 6 Gümüş ve 7 Bronz olmak üzere toplam 19 madalya toplayarak organizasyona damga vurdu.
İstanbul Galatasaray Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç-Açık Yaş Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonasında, Mersin TOHM sporcuları;
-Polat Uzer Turnalı
200 FLY / 1:57,86 Açık Yaş Türkiye 3’üncüsü
-Alkan Altay Zeyrek
200 FR / 1:49,11 Gençler Türkiye 3'üncüsü
-Atakan Malgil
400 IM / 4:19,15 Gençler Türkiye Şampiyonu
200 IM / 2:03,46 Gençler Türkiye 3’üncüsü
-Emre Aktaş
50 BK / 0:25,44 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu
Gençler Türkiye 2’ncisi
100 BK / 0:55,34 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu
Gençler Türkiye 2’ncisi
200 BK / 2:02,35
Yıldızlar Türkiye Şampiyonu
Gençler Türkiye 2’ncisi
100 IM / 0:56,82 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu
Gençler Türkiye 3’üncüsü
-Tuncer Berk Ertürk
200 FLY / 1:58,04 Gençler Türkiye Şampiyonu
15-16 Yaş Yeni Türkiye Rekoru
400 IM / 4:28,08 Yıldızlar Türkiye 2’ncisi
-Mustafa Kaan Serdar
200 FLY / 2:02,69
15 Yaş Türkiye 2’ncisi
100 FLY / 0:57,50
15 Yaş Türkiye 3’üncüsü
-Defne Coşkun
100 BR / 1:11,51 Gençler Türkiye 3’üncüsü
200 BR / 2:32,81
Türkiye Gençler 2’ncisi
Açık Yaş Türkiye 3’üncüsü
-Nisa Gül Serdar
200 IM / 2:16,99 Gençler Türkiye 2'ncisi
4x200 FR / 8:07,97 Gençler Türkiye Şampiyonu
17-18 Yaş Yeni Türkiye Rekoru
spor dallarından madalyaları topladılar.
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