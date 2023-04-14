Bu çerçevede, Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk A.Ş. vasıtasıyla elde edilen 13 ton sertifikalı barbunya tohumu, kamyonlara yüklenerek depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çiftçilere gönderildi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, 11 ili sarsan depremlerin en fazla etkilediği alanlardan birinin de tarım ve gıda sektörü olduğunu söyledi. Türkiye’nin tarım alanlarının yüzde 16,9’luk kısmı ve gıda üretiminin yüzde 20’sinden fazlasının bu bölgelerde olduğunu kaydeden Özdemir, "Deprem bölgesinin tarım sektörü gayrisafi hasılasındaki payı yüzde 15,1’dir. Türkiye’nin tarımsal ihracatının beşte biri bölgedeki illerimize aittir. Bu illerin üretim, yatırım, ihracat ve istihdam açısından ülke ekonomisine büyük katkıları bulunmaktadır" dedi.

Deprem sürecinin etkilerinin uzun vadeli olarak devam edeceği dikkate alındığında, gıda arzı ve güvenliği açısından tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasının en önemli öncelik olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu doğrultuda bugüne kadar Mersin Ticaret Borsası olarak imkanlarımız çerçevesinde ayni ve nakdi olarak katkıda bulunduk. Şimdi ise borsamız tarafından kurulan ve 8 yıldır Türkiye’nin farklı bölgelerinde baklagillerde ıslah, geliştirme ve sertifikalı tohum üretim hizmetleri sunan Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk A.Ş. vasıtasıyla bir kez daha taşın altına elimizi koyuyoruz. Depremden zarar gören çiftçilerimizin üretimlerini sürdürebilmeleri açısından tarımsal girdilerin en önemli ve en maliyetli unsurlarından biri tohumdur. Amacımız sıkıntılı bir dönemden geçen çiftçilerimizin tohum ihtiyaçlarının karşılanmasına mevcut imkanlarımız ölçüsünde katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Mersin Ticaret Borsası olarak Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı köylerde faaliyet gösteren 120 çiftçiye toplam 13 bin kilogram birinci kademe sertifikalı barbunya tohumunu hibe olarak dağıtacaklarını kaydeden Özdemir, "Böylece Afşin bölgesinde hava koşullarına göre nisan sonu ve mayıs ayı başında başlayacak olan barbunya ekim faaliyetlerinin sekteye uğramamasını hedefliyoruz. Diğer yandan bu sürece katkımız sadece sertifikalı tohum dağıtımı ile sınırlı kalmayıp, tohumculuk şirketimiz ekimden hasada kadar çiftçilerimize ücretsiz danışmanlık sağlayacaktır. Ayrıca sertifikalı tohum, standart tohuma göre daha kaliteli, dayanıklı, çeşit saflığı tam ve çimlenme kabiliyeti yüksek olduğundan hem üretimde verim artışı hem de tasarruf sağlayarak çiftçilerimize katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Devletin 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için her alanda olduğu gibi sertifikalı tohumculuk konusunda da desteklerini artırdığını belirten Özdemir, şöyle devam etti; "İçlerinde barbunyanın da olduğu çeşitli ürünlerde sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimize verilen sertifikalı tohum kullanım desteği 5 Nisan’da alınan kararla deprem bölgesinde yüzde yüz artırıldı. Mersin Ticaret Borsası olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetin sektörümüz açısından bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Tarımsal faaliyet belirli bir takvime sıkı sıkıya bağlı olduğundan zamanında hareket etmeyi gerektirir. Bu nedenle her türlü ayni ve nakdi yardım bu sürece katkı sağlayacaktır. Böylece deprem bölgesinde takvime bağlı işlerin aksamaması, tarımsal hasıla ve ihracatta yaşanabilecek kan kaybının en aza indirilmesi mümkün olacaktır."