Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri , Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı İstişare toplantısında bir araya gelerek Sektörün sorunlarını ve geleceğini değerlendirdiler.

Mersin Tekstil ve Konfeksiyoncu Sanayiciler Derneği Üyeleri , Düzenlenen İstişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

İhracat yapan 75 , İç Piyasay üretim yapan yaklaşık 200 Sanayici , Dernek Yönetimi tarafından düzenlenen yemekli İstişare ve değerlendirme toplantısında , sektörün sorunlarını ve geleceğini konuştular.

Mersin Tekstil ve Konfeksiyoncular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Sağlam'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , Akdeniz İlçe Kaymakamı Zeyit Şenel , Akdeniz Belediye Başkanu Mustafa Gültak , Mersin Gelir İdaresi Başkanı Setfettin Baysal , Mersin SGK İl Müdürü Ali Koç , Mersin Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü , Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü H Özgür Yalçın , Enerjisa Toroslar Bölge Müdürü Tayfun Sevindik , Kosgeb İl Müdürü Danyal Peker , Halkbankası yetkilileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ekrem Sağlam , Mersin'de sektörün ilk gününden bu gününe gelişimini anlatırken , '' Bizler Avrupanın çeşitli ülkelerinde tekstil ve konfeksiyon üretimi yaparken , Avrupadaki yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 1990'lı yılların başında Mersin'e gelerek , Türkiye'nin ilk Serbest Bölgesi olarak ilan edilen Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerimize başladık.Çok zorlu süreçleri geride bırakarak , Avrupa'da aldığımız bir Marka ile Avrupa ve Dünya'ya İhracat yapan en önemli ülkelerden biri haline geldik. Bugün 75 İhracat yapan firmamız ile 12 bin istihdam sağlayarak , 2022 rakamları ile 40 milyon adet bayan dış giyim ihrac ederek 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bir sektör haline geldik.İç piyasaya üretim yapan yaklaşık 200 firmamızla da 15 bin kişiye istihdam sağlamaktayız '' dedi.

Başkan Sağlam , '' Hayalimiz , yeşil mutabakat çerçevesinde elektriğini üreten , atık suyunu arıtıp kullanan yan sanayisiyle birlikte TEKSTİL-KON. Köyüne kavuşup dünyaya entegre olmak '' diyerek , yetkililerden bu hayallerini gerçekleştirmek için yer tahsisi ve destek istedi.

Proğramda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da , ''

Türkiye’deki tekstil ve konfeksiyon sektörünün hasılasının 30-35 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Pehlivan, "Bu rakamın da 2030 yılında 50 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde 40 bin tekstil işletmesi var. 700 binin üzerinde de tekstil sektöründe çalışan var. İlimizle şu anda kayıtlı 200 civarında konfeksiyon üreten firmamız var. Bunların bir kısmı serbest bölgede, bir kısmı serbest bölgenin dışında bulunuyor. 15 bin vatandaşımız da buralarda istihdam ediliyor" şeklinde konuştu.

Tekstil sektörünün sıkıntılarından da bahseden Pehlivan, "En temel sıkıntının da ilimizde olduğu üzere kümeleşmesin sağlanmasında yaşandığını görüyoruz. Her ne kadar serbest bölgede belli bir kümeleşmeyi sağlamış isek de oradaki firma sayımız 60 civarındadır. Serbest Bölgede toplam 390’ın üzerinde firmamız var. İstihdam sayımız da 12 bin civarında bulunuyor. Bu işletmelerin 60’a yakını tekstil firmalarımızdan oluşuyor. Orada kısmi bir kümeleşme mevcut. Fakat İl genelinde sürekli ve kayıtlı olmayan veya dönemsel olarak açılan, kapanan yerler var. Bunları ebetteki ilgili kamu birimlerimiz takip ediyor. Sizler de hem dernek olarak hem grup olarak da bunlarla ilgili takip süreçlerinin içindesiniz. Bu kümeleşmenin sağlanması için önce imar planlarında alan oluşturulması gerekiyor. Organize Sanayi Bölgelerinde, heyecanlandıran adımlar ve yatırımlar, İlimizde hayata geçiyor. Elbette günlük yaşam içerisinde çeşitli sıkıntılar olacaktır. Ama çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Artılarımız eksilerimizden çok daha fazla. İlimizde Organize Sanayi Bölgesi 2-3 adetken şimdi yeni etaplarla beraber sayı 1O’a çıktı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Ticaret Bakanımız, Lütfi Elvan Bakanımız ve bakanlıkların ilgili birimleri sağ olsunlar, bu konularda gerekli destekleri sağladılar" diye konuştu.