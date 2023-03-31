Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, savunma sanayiinde gücü bölgeyi aşan ve uluslararası rekabetçilik düzeyinde faaliyet gösteren Mersin firmaları hakkında bilgi verdi. Mersin Teknopark olarak, sadece bölgesel değil ulusal ekonomi için de katma değerli ürün geliştiren, uluslararası düzeyde rekabet eden firmalara, yüzde yüz doluluk oranıyla ev sahipliği yaptıklarını belirten Gültekin, "Katma değerli üretim alanında en öncelikli konumda bulunan sektör, savunma sanayii diyebiliriz. Bildiğiniz üzere, 2004’te alınan stratejik karardan sonra Türkiye, savunma sanayisinde kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Yüzde 20’lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 80’lere çıkarmayı başardı" dedi.

Savunma sanayiindeki bu gelişmelere katkı sunacak önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Gültekin, "Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi, kurucu ortaklarımızdan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bir diğer kurucu ortağımız Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ise bünyesindeki savunma sanayii firmalarına var gücüyle destek veriyor. Biz de Mersin Teknopark olarak, savunma sanayiine katma değerli ürünler üreten ve yerlileşme yolunda faaliyetlerini sürdüren firmalarımıza destekler sunuyoruz" diye konuştu.

Bu alanda elde edilen başarı hikayelerinden de söz eden Gültekin, şu bilgileri verdi; "Siber güvenlik, artık savunma sanayiinin vazgeçilmez bir parçası oldu. Kara, deniz, hava ve uzaydan sonra beşinci harekat alanı olarak ülkeler için ulusal güvenliğin ayrılmaz ve en önemli bileşeni durumunda. Bu alanda faaliyet gösteren ve aynı zamanda Mersin Teknopark’ta kurulan ilk firma olan Epati Siber Güvenlik Teknolojileri, Türkiye’de yüzde 100 yerli, yüksek teknolojili siber güvenlik ürünleri geliştirme hedefiyle 2006 yılında yola çıktı ve yerli siber güvenlik ürün ekosisteminin önemli bir aktörü oldu. Epati, Mersin ve bölgenin ilk ’Milli Gizli-NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip bilişim/yazılım firması. Ürünlerinden ’Antikor NGFW Yeni Nesil Güvenlik Duvarı’, Türkiye’nin taraf olduğu 31 ülkede geçerli ’Common Criteria EAL4+ Sertifikasyonu’na sahip tek yerli güvenlik duvarı oldu. Bu sertifika ile global güvenlik duvarı üreticileri ile aynı listede yer alarak ülkemizi gururla temsil ediyor. Ayrıca firma, savunma sanayii alanında önemli sertifikasyonlardan biri olan TRtest Test ve Değerlendirme A.Ş. tarafından ’Firewall Ürün Uygunluk Sertifikası’na da sahip."

Gültekin, savunma sanayiinde bir başka başarı hikayesinin ise Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı olan ’Okhan’ın, Mersin Teknopark’taki Kayacı Savunma tarafından üretilmesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti; "Elektrik, benzin/dizel yakıt seçenekleriyle hibrit enerji yönetim sistemine sahip, tam otonom şekilde çalışabilen ’Okhan’, ayrıca kumanda odasından operatör yardımıyla da kullanılabiliyor. Rota hattı muhafaza sistemiyle bütünleşik Otomatik Radar Plotlama Aygıtı sistemini kullanarak en yakın yaklaşma noktasını ve en yakın yaklaşma zamanını hesaplayarak, otonom olarak önceden belirlenen rotasında, dinamik konumlandırma sistemi sayesinde bir metre hassasiyetle, akıntı ve rüzgardan etkilenmeden seyrine devam edebiliyor. Savunma sanayiinde bir diğer başarılı firmamız AYB Savunma Teknolojileri, hafif zırhlı araçlardan paletli askeri araçlara tasarım, üretim, modernizasyon ve yenileme hizmetleri sunuyor. Türk savunma sanayiine motor bileşenleri alanında yüksek teknoloji üreticisi ve onaylı tedarikçisi olarak hizmet eden firma, aynı zamanda 30’dan fazla ülkeye ürün ihracat ediyor. Yüksek teknolojili bileşenlerin üretim süreçlerini ’Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip kendi tesislerinde yürüten firma, tersine mühendislik yöntemleriyle elde ettiği ’Yüksek Teknolojili Dizel Motor Yakıt Sistemleri’ne ait en kritik parçaların yeniden üretimini gerçekleştiriyor."