Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, bilişimden tarıma, savunmadan kimyaya yaklaşık 100 firma ve yüzde 100 doluluk oranı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Mersin girişimcilik potansiyeli son derece yüksek bir kent. Yeni girişimcilerimize ofis imkanı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Mersin Teknopark’ın fiziksel alanının genişletilmesi için bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Teknopark’ın yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren Gültekin, Mersin Teknopark olarak Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi ulusüstü kurumların sunduğu fonlardan yararlanarak girişimcilere destek olmayı her zaman ön planda tuttuklarını kaydetti. Ekosisteme başarılı yeni girişimciler dahil ederek bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı ve ileriki aşamalarda ülke ekonomisini uluslararası arenada temsil edecek girişimciler ortaya çıkarmayı arzuladıklarını vurgulayan Gültekin, "Bu çerçevede 2022 yılı Ocak ayından bu yana bizi çok heyecanlandıran projelerimizi hayata geçirmeyi başardık. Bunlardan ilki, ’AB Madad’ fonu ile finanse edilen ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) koordinasyonunda Mersin ve Adana’da yürüttüğümüz ’Hayata Fırsat Girişimcilik Hibe Desteği Programı’ ile girişim fikrini hayata geçirmeyi ya da mevcut işletmesini büyütmeyi hedefleyen girişimcilere hibe imkanı sağlıyoruz. Programa her iki ilden toplam 660 başvuru aldık. Kısa listeye kalan girişimciler Mersin Teknopark’ta ’Hayata Fırsat’ jürisine iş planlarını sundular. Yarışma sonunda toplam 36 girişimcinin her biri 100 bin TL hibe almaya hak kazandı. Girişimcilerimiz imzalayacağımız hibe sözleşmelerinin ardından iş kurma ya da mevcut işletmelerini büyütmek için harcamalarını yapmaya başlayacaklar. Bu 36 girişimcimize yol gösterici olmaya devam edecek ve gelişimlerini takip edeceğiz" diye konuştu.

Bunun yanında AB tarafından fonlanan ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) koordinasyonunda yürüttükleri ’Enhancer’ projesine start verdiklerini kaydeden Gültekin, "18 ay süreli ve yaklaşık 4.6 milyon TL bütçeli proje çerçevesinde Türk ve Suriyeli girişimcilerimize eğitimler ve mentor desteği de içeren çeşitli altyapı imkanları sunuyoruz. Proje çerçevesinde girişimcilere 2023 yılında ocak, nisan, temmuz ve ekim ayı olmak üzere 4 dönemde yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimleri verilecek. Enhancer projesi ile uluslararası örneklerinden yola çıkarak Mersin Teknopark içinde bir ’coworking space’ yani ortak çalışma alanı yapılandırdık. Başarılı girişimciler, IFA Canter(Innovation for All/ Herkes İçin İnovasyon) adlı bu ortak çalışma alanında girişimcilik faaliyetlerini sürdürebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Ortak pazarlama stratejisi ile ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaşması sağlanacak"

Multimedya stüdyosunda girişimcilerin proje ve ürünlerinin tanıtım reklamları hazırlanırken, mobil platform üzerinden de ortak pazarlama stratejisi ile bu ürün ve hizmetlerin müşterilere ulaşmasının sağlanacağını belirten Gültekin, "Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek 3 ayrı ’Girişimci-Yatırımcı Buluşma Günleri’ ile girişimciler arasında iş birliklerine kapı aralanırken, girişimcilerin yatırım almalarına imkan tanınacak. Deneyimli girişimcilerin, genç girişimcilere tecrübe aktarımı, mentorluk yapması çok kıymetli. Aynı zamanda tersine mentorluk dediğimiz kavram ile genç girişimcilerin yeni teknolojik gelişmeleri ve inovatif fikirleri, deneyimli girişimcilerle paylaşması ile mentorluk ilişkilerinde bir kazan-kazan durumu ortaya çıkıyor. Bu noktadan hareketle proje çerçevesinde toplam 20 deneyimli iş insanından oluşan bir mentor havuzu oluşturuyoruz. Sektörlerine göre genç girişimcilerle eşleştireceğimiz mentorlar, girişimcilerimize 18 ay boyunca toplam 800 saat mentorluk verecek. Girişimcilerimiz 3D Prototipleme Atölyesinde ürünlerinin prototiplerini oluşturabilecekler. IFA Center aynı zamanda ortak başvuru noktası olarak hareket edecek. Böylece girişimciler şirket kurma, çalışma izni alma gibi konularda ve SGK, İşkur gibi kurumlara başvurularını uzman desteği eşliğinde tek noktadan gerçekleştirebilecekler" şeklinde konuştu.

Kadın girişimcilere özel program

Üçüncü bir projelerinin ise yine üzerinde titizlikle çalıştıkları ve bölgedeki kadın girişimcilerin girişimcilik ekosistemine dahil olmasına destek verecekleri ’WePower Kadın Girişimci Eğitim Programı’ olduğunu söyleyen İhsan Gültekin, şöyle devam etti; "Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından finanse edilen ve Mersin Teknopark tarafından yürütülen ’WePower Kadın Girişimci Eğitim Programı’, Mersin ve Adana’da ikamet eden bilişim, tarım, gıda ve tekstil sektörlerinde bir girişim kurmayı ya da mevcut işletmesini geliştirmeyi hedefleyen Türk ve Suriyeli girişimci takımları desteklemek amacıyla hayata geçirildi. WePower Programı, kadın ağırlıklı en az 3 kişilik takımla başvuran girişimcilere, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimleri, sektörel eğitimler, mentorluk desteği, ortak pazarlama faaliyeti, B2B ve Networking etkinlikleri gibi imkanlar sunarken, başarılı takımlar Mersin Teknoaprk’ta 1 yıl süreli ücretsiz çalışma alanına sahip olacaklar. Programa başvurular ’www.wepowerproject.com’ adresi üzerinden 16 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabilecek."

Genç girişimcilere tavsiyeler

Açıklamasında genç girişimcilere tavsiyelerde de bulunan Gültekin, "Genç girişimcilerin deneyimli iş insanlarının bilgi birikiminden yararlanması çok mühim. Bunun için projelerimizde mutlaka yeni girişimcileri mentorlarla buluşturacak faaliyetlere yer veriyoruz. Bunu uluslararası mentorluk seviyesine çıkarmayı arzuluyoruz. Dördüncü projemizi de buradan hareketle hayata geçirdik. Genç girişimcilerin yurtdışı deneyimi kazanmalarına imkan veren ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan ’Genç Girişimciler İçin Erasmus Programı’nı, Mersin Teknopark olarak yürütmek için bir konsorsiyum oluşturduk. Konsorsiyumda İtalya, İspanya, Romanya, Yunanistan, Avusturya, Malta, Makedonya ve Hollanda girişimcilik ekosistemlerinin önemli aktörleri yer alıyor. Sunduğumuz proje AB tarafından onaylandı. Yaklaşık 2 milyon Euro bütçeli proje sayesinde genç girişimcilerimiz, COSME üyesi ülkelerde 1 ila 6 ay boyunca ev sahibi girişimcilerin yanında deneyim elde etme imkanı bulacaklar. Aynı şekilde Mersin Teknopark’ta da farklı ülkelerden genç girişimcileri ağırlayacağız. Böylece İstanbul ve Ankara’dan sonra, Erasmus for Young Entrepreneurs programını Anadolu’da yürütecek ilk kurum olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırmaya katkı sağlıyoruz"

Konuşmasına, "Mersin Teknopark olarak başta IASP (Uluslararası Bilim Parkları Birliği) üyeliğimiz ve yürüttüğümüz uluslararası projeler sayesinde geniş bir uluslararası iş ağına sahibiz" diyerek devam eden Gültekin, "Bu ağı firmalarımızın uluslararasılaşması için kullanıyor, dünyadaki diğer teknoparklarda yer alan firmalarla kendi firmalarımızı eşleştirmeye gayret ediyoruz. Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ’Hiser’ projemiz ile uluslararası ticaret heyeti programlarımızla firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırmaya katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede yeni yılda gerçekleştireceğimiz Balkan Ülkeleri Ticaret Heyeti çerçevesinde Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek ülkelerinde işbirliklerine yönelik B2B toplantıları gerçekleştireceğiz. İlgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirlerimiz başta olmak üzere Sırbistan Ticaret Odası, Bosna Hersek Ekonomi Odası, ICT Cortex Karadağ Bilişim Kümesi, Belgrad Teknopark ve Bosna Hersek BIT Alliance gibi pek çok kurumla birlikte bir program hazırlığı içerisindeyiz. Ayrıca 2023 Mayıs ayında ilk defa Fas’ta gerçekleştirilecek olan GITEX Africa Teknoloji Haftası etkinliğinde dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji firmaları ve yatırımcılarla firmalarımızı buluşturacak bir ticaret heyeti yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Mersin Teknopark olarak bilişimden tarıma, savunmadan kimyaya yaklaşık 100 firma ve yüzde 100 doluluk oranı ile faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Gültekin, "Mersin bildiğiniz üzere girişimcilik potansiyeli son derece yüksek bir kent. Yeni girişimcilerimize ofis imkanı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ancak şu an sırada bekleyen girişimcilerimiz var. Mersin Teknopark’ın fiziksel alanının genişletilmesi için bakanlıklar düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah çok kısa zaman içinde Mersin Teknopark’ın sunduğu hizmetlerden daha fazla girişimcinin yararlanacağı bir alanın müjdesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.