Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, projedeki amaçlarının uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin arttırılması, firmaların dış pazarlara açılması ve markalaşması olduğunu söyledi. Bu çerçevede ’Hiser Bilişim Kümesi’ üyesi 8 başarılı firmanın katılımı ile 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Fas Ticaret Heyeti düzenledikleri bilgisini veren Gültekin, "40 yılı aşkın süredir Dubai’de düzenlenen GITEX bu yıl ilk defa Dubai’nin yanı sıra ’GITEX Africa’ adı altında Fas’ta gerçekleştirildi. Marakeş şehrinde yapılan fuar, 500’den fazla katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi. Afrika Kıtası, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu nüfusuyla teknoloji alanında büyük fırsatlar sunuyor ve bu nedenle firmalarımızın hedef pazarlarının başında geliyor. Firmalarımız bu büyük organizasyonda sadece Afrika’dan değil dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji devleriyle iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldular" dedi.

Fuar sırasında Rabat Maslahatgüzarı Efe Ceylan ile bir toplantı düzenlediklerini söyleyen Gültekin, "Kendileri firmalarımızın faaliyetlerini büyük bir ilgiyle dinledi ve ülkenin genel yapısı hakkında kıymetli bilgiler paylaştı. Fuar ziyaretinin yanı sıra Mersin Teknopark firmalarımızı Fas’ta yerleşik bilişim firmalarıyla bir araya getirdiğimiz, geniş katılımlı bir B2B toplantısı organize ettik. B2B organizasyonlarında Mersin Bilişim Kümesi üyeleri Fas’ta yerleşik olanlar başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden bilişim firmaları, yatırımcılar ve kamu kurumlarıyla bir araya gelerek iş birliği toplantıları gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Heyete eşlik eden Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Çolak Özergül’ün de Türk bilişim firmalarının Fas pazarına girişlerine yönelik motivasyonlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Gültekin, "Sadece Türkiye’de yer alan teknoparklarla değil, diğer ülkelerdeki teknoparklarla da yakın iş birliği içinde olmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle Kazablanka Teknopark yönetimi ve firmalarıyla bir araya geldik. Bu verimli ticaret heyetinin sonuçlarından ve ekonomimiz için katma değerli üretime destek olmaktan son derece memnunuz" diye konuştu.