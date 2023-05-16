Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin, internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok sektörde iş yapma modellerini kökten değiştirdiğini, gerek tüketicilerin gerekse de teşebbüslerin tercihlerini belirleyen temel norm halini aldığını söyledi. Özellikle yaşanan pandemi sürecinin ardından ’e-ticaret’teki büyüme seyrinde ’e-pazaryerleri’nin, önemli bir satış kanalı olarak ortaya çıktığını kaydeden Gültekin, "Dijital alanda yaşanan değişimle birlikte elektronik ticarette yaşanan gelişmelerin doğurduğu yeni iş modellerinden olan e-pazaryerleri, hızla gelişerek değişime yön veren önemli bir piyasa aktörü olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Bu sektörde öne çıkan ve Mersin Teknopark’ta faaliyet gösteren firmalardan örnekler veren Gültekin, ’hemengeliriz’ adlı firmanın, hizmet sektöründe yaşanan zorlukları ve beklentileri göz önünde bulundurup, yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojisi kullanarak, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir platform oluşturduğunu ifade etti. Bu platform sayesinde hizmet ihtiyacı olanların, en uygun hizmet verenlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabildiğini belirten Gültekin, "Firma, 500’den fazla kategoride hizmet sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Yenilikçi ve teknolojik altyapısı sayesinde hız, fiyat, memnuniyet, güvenilirlik ve hizmet garantisi gibi avantajlar sunan platform, kullanıcıların ve hizmet verenlerin tercih sebebi oluyor" diye konuştu.

"Yüzde 1550 büyüme kaydedildi"

2019 yılında kurulan firmanın, o tarihten bu yana yılda yüzde1550 büyüme kaydederek, 1,5 milyon kullanıcıya ve 20 bin hizmet verene ulaştığını söyleyen Gültekin, "Şirket, Avrupa ve Amerika pazarına açılarak uluslararası alanda da hizmet sektöründe devrim oluşturmayı ve küresel bir marka olmayı hedeflemektedir. Bu büyüme hedeflerinin gerçekleşmesiyle firma, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve hizmet sağlayıcıya ulaşarak etkisini daha da genişletecektir. Firmanın hizmet verenler için sunduğu değerler de büyük önem taşıyor. Rekabetçi bir ortamda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıları, sürekli kendilerini geliştirerek sektördeki kalite standardını yükseltiyorlar. Bu sayede firma, hizmet sağlayıcılarına daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma ve işlerini büyütme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Mersin esnafı dijital dünyada"

Sektörde başarıya ulaşan bir diğer girişimcinin ise ’Esnaf Seninle Projesi’ olduğunu dile getiren Gültekin, şu bilgiler verdi; "Mersin esnafının dijital dünyada yer almasını hedefleyen proje, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Mersin Teknopark firması tarafından kamu özel işbirliği ile geliştiriliyor. Mersin halkı cep telefonuna yükleyeceği uygulama ile mahallesindeki perakende satış yapan esnaflardan alışveriş yapabiliyor. Esnaflar ücretsiz üye olduğu sistemde, cep telefonuna yükleyeceği mobil uygulama ile ürünlerini kolayca fiyatlandırıp satışa sunabiliyor ve siparişlerini takip edebiliyor. Mevcutta kasa sistemleri kullanan esnaflar ise geliştirilen entegrasyonlar ile ürün fiyatlarını ve stok durumlarını tek tuşla ’Esnaf Seninle’ye aktarabiliyor. Esnaflar diğer mobil sipariş uygulamalarının aksine ’Esnaf Seninle’de komisyon ücreti ödemeden, adına kayıtlı sanal posunu tanımlayarak kendi namına tahsilat yapabiliyor. Uygulama içerisinden konumuna en yakın elektrikçi, tesisatçı, terzi gibi hizmet erbaplarının iletişim bilgilerine saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Mersin Teknopark olarak firmalarımızın projelerine destek vererek, bölgesel ve ulusal düzeyde katma değerli üretimin artmasına katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."