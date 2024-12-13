Tarımsal üretim ve teknolojilerindeki son yeniliklerin yer aldığı Mersin Tarım Fuarı, Yenişehir Fuar Merkezi’nde başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da 15 Aralık’a kadar sürecek fuarda stant açtı.

Tarımsal üretim ve teknolojilerindeki son yeniliklerin yer aldığı; tohumdan fideye, sulama teknolojilerinden bahçeciliğe kadar tarımın birçok alanına hitap eden ürünlerin yer aldığı Mersin Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, "Tarım, insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayan ve ekonomilerimizi ayakta tutan en önemli sektörlerden biridir. Gıda üretiminden istihdama, doğal kaynakların korunmasından ekonomik kalkınmaya kadar hayatımızın her alanında tarımın etkisini görürüz" dedi. Türkiye tarımda büyük bir güce sahip olduğunu vurgulayan Uyan, "Bu gücün en güzel örneklerinden biri olan Mersin; narenciye, meyve ve sebze üretiminde ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir" diye konuştu.

"Mersin Tarım Fuarı, önemli bir fırsat sunmaktadır"

Büyükşehir Belediyesinin yerel üreticilere çeşitli destekler sağladığını hatırlatan Uyan, şöyle devam etti: "Modern tekniklerin teşviki ve kooperatifleşme çalışmaları, güçlü tarım potansiyelimizi daha da ileri taşımaktadır. Bugün burada düzenlenen Mersin Tarım Fuarı, tarım sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri keşfetmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Fuar; tarımsal yeniliklerin, modern teknolojilerin ve iş birliklerinin buluşma noktasıdır. Bu etkinlik üreticilerimiz için yeni fırsatlar sunarken, Mersin’i tarımda öncü bir şehir olarak konumlandırmaya devam edecektir. Hepimizin ortak amacı, tarımın gücünü korumak ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir sektör bırakmaktır."

"Doğrudan üreticilerle temas halindeyiz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu da Mersin Tarım Fuarı’nı önemsediklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları tarımsal destekleri hem vatandaşlara hem de üreticilere anlattıklarını söyledi. Şahutoğlu, "Kooperatifçiliği destekleyen bir belediye olarak, stantlarımızda 6 kooperatifimize yer verdik. Amacımız kooperatiflerimizin kendi ürünlerini anlatabilmesi, tanıtabilmesi ve aynı zamanda da ürün gamlarını geliştirebilmeleri adına yapmış oldukları çalışmaları halka anlatabilmeleri. Mersin, deniz seviyesinden 3 bin rakıma kadar tarımın yapıldığı, 86 çeşit ürünün yetiştiği bir tarım kentidir. Tarım sektörü hem Mersin ekonomisine, hem de Türkiye ekonomisine katkıların olduğu önemli bir sektördür. Biz de tarladan sofraya kadarki süreçte tarımın her koluna, bölge ve yöreye uygun projeler geliştirerek, üreticilerimizi destekliyoruz" dedi.

Fuardaki en kalabalık standın Mersin Büyükşehir Belediyesi standı olduğunu kaydeden Şahutoğlu, "Çünkü doğrudan üreticilerle temas halindeyiz. Onlara, ekimden hasada kadar pekçok destekte bulunuyoruz. Aynı zamanda da bu ürünlerin tanıtılması için coğrafi işaretler alıyoruz" diye konuştu.

Yenişehir Fuar Merkezi’nde açılan fuar, 15 Aralık’a kadar gezilebilecek.