Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), evinde ağırladığı Manisa Basket’i 97-88’lik skorla geçerek, 4 haftada 3. galibiyetini aldı. Başantrenör Can Sevim, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden MSK, belirlediği hedef doğrultusunda ilerliyor. Sezona Merkezefendi Belediyesi Basket galibiyetle başlayan Mersin temsilcisi, ikinci maçında da Aliağa Petkim engelini aştı. Ardından deplasmanda güçlü rakibi Karşıyaka’ya mağlup olan MSK, ligin 4. haftasında ise Manisa Basket ile karşılaştı. Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki mücadelede taraftar desteğini de yanına alan MSK, rakibini 97-88’lik skorla mağlup ederek, 4 haftada 3. galibiyetini aldı.

Sevim: "Daha fazla sayı atabilirdik"

Başantrenör Can Sevim, haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hücumsal olarak kolay sayı bulduğumuzu düşünüyorum. Hatta bulduğumuzun çok daha fazlasını atabilirdik. Bazı geçiş hücumlarında kolay hatalar yaptık, basit toplar kaybettik. Bitirebileceğimiz atışları doğru şekilde bitiremedik. Daha fazla sayı atabilirdik ama savunma anlamında yapmak istediğimizin bir kısmını yapsak da yeterince iyi olduğumuzu düşünmüyoruz. Bence biz bundan daha iyi bir savunma takımıyız, daha iyi yapabilirdik" dedi.