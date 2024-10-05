Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Mersin Spor Kulübü (MSK), lige galibiyetle başladı. Deplasmanda karşılaştığı Y. Merkezefendi Belediyesi’ni 75-65 mağlup eden MSK’da, Süper Lig’e galibiyetle başlamanın sevinci yaşanıyor.

MSK Başantrenörü Can Sevim, karşılaşmanın tahmin ettikleri gibi zorlu geçtiğini ifade etti. Deplasmanda aldıkları galibiyetin kendileri açısından değerli olduğunu vurgulayan Sevim, "Eminim sezonun diğer kısımlarında bunun ne kadar değerli olduğunu daha net anlayacağız. Özellikle bu galibiyetin savunmayla gelmesi benim için çok daha mutlu edici oldu. Gerçekten iyi bir savunma yaptığımızı düşünüyorum. Hücumda bazen adam değişme savunmasına karşı zorlandık ama savunmamızla bunu telafi etmeyi başardık. Önemli bir galibiyet, mutluyuz. Açıkçası seneye Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Kaçıncı sıradan olur bilmiyorum ama önümüzdeki sezon Mersin’i Avrupa’da temsil etmek istiyoruz" dedi.

MSK, sezonun ikinci maçında, 13 Ekim’de sahasında Aliağa Petkimspor’u ağırlayacak.