Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu konuk edeceği Manisa Basket maçı hazırlıklarını sürdürdü. Başantröner Can Sevim, taraftarın da desteğiyle galip geleceklerine yürekten inandıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Aliağa Petkimspor galibiyetleriyle hızlı bir giriş yapan MSK, güçlü rakibi Karşıyaka karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak istiyor. Hafta sonu Manisa Basket’i ağırlayacak Mersin temsilcisi, hazırlıklarına devam etti.

"İç sahada oynanacak maçların ayrı bir önemi var"

Servet Tazegül Spor Salonu’nda 27 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaya ’tek hedef galibiyet’ parolasıyla çıkacak MSK’nın başantrenörü Can Sevim, sezon sonunda belirledikleri hedefe ulaşabilmek için tüm maçların önem taşıdığını, ancak iç sahada oynanacak müsabakaların ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Manisa Basket karşısında kazanmak istediklerini belirten Sevim, taraftarın da desteğiyle galip geleceklerine yürekten inandıklarını kaydetti.