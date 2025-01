Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk yarısında elde ettiği 8 galibiyet ile Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazanan Mersin Spor Kulübü (MSK), sahasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i geçerek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Başantrenör Can Sevim, uzatmalara giden karşılaşma için, "Bu galibiyetin değerini ileride çok net anlayacağız" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında taraftarının önünde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşan MSK, normal süresi 95-95 berabere tamamlanan maçta rakibini 111-108 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Elde edilen galibiyetin değerinin ileride daha net anlaşılacağına dikkat çeken başantrenör Can Sevim, "Çok değerli bir galibiyet aldık. Çok zor oldu. Rakibimiz de artık her maça bir final havasında çıkıyor. O bilinçle buraya kazanmaktan başka şansları olmadan gelmişlerdi. Maçın sonuna doğruda 10 sayı kadar geriye düştük. Önce uzatmaya götürmeyi, ardından da liderliği alarak kazanmayı başardık Bu galibiyetin değerini ileride çok net anlayacağız" dedi. Bundan sonra oynayacakları hiçbir maçın kolay olmayacağını vurgulayan Sevim, "Her maçta bu mücadeleyi sonuna kadar gösterip, kazanmak için elimizden geleni yapmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA