Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yeni projeler oluşturmak amacıyla ’herkesin kimsesi’ sloganıyla hayata geçirdiği ‘Mersin Sosyal Politikalar Ofisi’, ‘Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde açıldı.

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’nde yer alan ofisin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile milletvekilleri ve parti yetkilileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

“Halkın belediyesi anlayışını tahkim etmek için buradayız”

Açılışın özellikle ’Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde yapıldığının önemine dikkat çeken Başkan Seçer, Mersin’de 5 yıldır ortaya koydukları tüm projelerin bu merkezde olduğunu söyleyerek, “Mersin’de 5 yıldır ortaya koyduğumuz 7’den 70’e, bir bebeğin doğmadan ölümüne kadar geçen sürede, ‘belediye nedir, ne yapar, sosyal belediye nedir, halkçılık nedir, halkın belediyesi nedir?’ anlayışını tahkim etmek, o anlayışı yenilemek, bilmeyene anlatmak, bilmediklerimizi öğrenmek ve paylaşmak için buradayız” dedi. Sosyal demokrat bir dünya görüşüne sahip olduklarının ve bu görüşe uygun politikaları benimsediklerinin altını çizen Seçer, “Biz dünyaya soldan bakarız, hizmetlerimizi de o şekilde yaparız. Onun için de sosyal demokrat dünya anlayışında olan, sosyal belediyeciliği ilke edinmiş belediyelerden iyi örnekleri alalım ve Mersin’e uyuyorsa uyarlayalım istiyoruz. Hem alalım hem verelim hem de bilgiyi paylaşalım. Bilgi paylaştıkça zenginleşir, halk ve insanlık yararına olur” diye konuştu.

“Belediyecilik insanların acısını dindirmek, hastasına bakmak, karnını doyurmaktır”

Büyükşehir Belediyesinin projelerini 7’den 70’e tüm Mersin halkının bildiğini vurgulayan Seçer, “Projelerimiz Mersin halkının ezberinde. Herkese dokunuyoruz; anne karnındaki çocuğa sütü de gönderiyoruz, ebediyete irtihal eden vatandaşa cenaze hizmeti de veriyoruz. Sosyal belediyecilik; bir birey doğmadan, toprağa gidene kadar o bireyin yanında olmaktır. Gerisi lafı güzaftır. Belediyecilik; yol, bina, konser ve festival yapmaktan ibaret değildir. Her zaman söylüyorum; belediyecilik insanların acısını dindirmek, onların mutluluğuna mutluluk katmak, karnını doyurmak, hastasına bakmak, çocuğunu okutmaktır. Belediyecilik budur” ifadelerini kullandı.

Sosyal Politikalar Ofisi hakkında

Sosyal Politikalar Ofisi; Mersin Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planının sosyal politikalar konusunda çalışmalarına katkıda bulunacak ve destekleyecek. Ofis; saha çalışmaları yapmak, eğitimler vermek, politika önerileri sunmak ve iyi örnek modellerini yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Ofis, Mersin’de sosyal değişimi sağlayan örnek projelerin farklı il ve ilçelerdeki yerel yönetimlere aktarılması ve uygulanması konusunda aracı olacak. Ayrıca, yerel yönetimlerin yoksulluğu önlemek için yaptıkları projelere yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları da gözeterek önerilerde bulunacak olan ofis, yerel sorunlara, yerel çözümler üretilmesi dolayısıyla hak temelli uygulamaların görünür olmasını amaçlayacak.