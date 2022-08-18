Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (MSMMMO) Başkanı Emin Levent Türkili , '' Odamızın Kurumsal kimliğine olan yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte '' dedi.

Mersin SMMO Başkanı Türkili ,Oda seçimlerinin üzerinden epey bir süre geçmiş olmasına rağmen hala devam eden tebrik ziyaretler ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Odamız seçimleri sonrası, halen yoğun ziyaretlerden de görüleceği üzere; odamızın kurumsal kimliğine olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Maalesef genel de çözmekte zorlandığımız mesleki sorunlarımız, bu kurumsal birliktelikler, samimi ilişkiler ile mesleki değerimizin ve saygınlığımızın önemini dahada arttıracak ve mesleki sorunların bir kısmını en azından yerelde çözme yolunda bizlere Işık tutacaktır. Ziyarete gelen ve destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşları idarecilerine, oda ,dernek ve vakıflara, iş insanlarına ,siyasi parti temsilcilerine, belediye başkanlarımıza, millet vekillerimize teşekkür ediyorum. Meslek için, meslek adına olan tüm çalışmalarımızda bizlere destek vereceklerine yürekten inanıyorum. Bu bağlamda ziyaret resimleri paylaşmaya ve bu mutluluğu meslektaşlarımıza yaşatmaya, mesleki kimliğimizin meslektaşa her alanda fayda getirmesi için işletmelerle indirim anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz ''' dedi.