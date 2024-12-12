Mersin Sinema Ofisi’nin ev sahipliğinde üniversite öğrencilerine yönelik ’Belgesel Film Proje Geliştirme Atölyesi’ düzenlendi. ’Anadolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, belgesel film yapımı süreçlerinden finansman bulma yöntemlerine kadar birçok konuda detaylı bilgi sahibi oldu.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) ve Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği ’Anadolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri’ projesi çerçevesinde 7 şehirde ve 9 üniversitede atölye çalışması yapan ekibin son durağı Mersin oldu. Mersin Sinema Ofisi’nin ev sahipliğinde Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ’Belgesel Film Proje Geliştirme Atölyesi’nde genç sinemacılara belgesel film yapımı konusunda bilgiler verildi. Atölyeye katılan öğrenciler, uzman ekibin rehberliğinde belgesel film projelerinin nasıl geliştirileceğine dair pratik bilgiler edindi. Atölyede belgesel yapım süreçlerinin her aşaması ele alınarak, öğrencilere finansman bulma yöntemlerine kadar birçok konu derinlemesine anlatıldı. Atölye, genç belgeselcilerin sinematik bakış açılarını geliştirmelerine ve projelerini profesyonel seviyeye taşımalarına da imkan sağladı.

"Öğrencilerin fikirleri bir proje paketine dönüştürülecek"

Maltepe Üniversitesi Sinema TV Bölüm Başkanı ve BSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Aytekin, metropol dışında kalan yerlerde belgesel sinema konusunda destek oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Bunun için de en önemli kaynaklardan biri üniversitelerin iletişim fakültelerinin sinema televizyonla ilgili bölümleri. Dolayısıyla biz hedef grup olarak bunları seçtik. Burada müfredatlarına ek olarak belgesel sinemayı fiilen de yapan insanlar olarak ‘belgesel projesi nasıl hazırlanabilir, hazırlanan projelerde nelere dikkat edilmesi gerekir ve projeler kendilerine finans ya da yapım imkanları bulmak için ne tür ortamlara sunulabilir’ konularında bir atölye düzenliyoruz" dedi.

Atölye sonunda öğrencilerin belgesel film fikirlerinin bir proje paketine dönüştürebileceğini aktaran Aytekin, "Proje dosyalarını tamamladıktan sonra gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önereceğimiz yerlere proje dosyalarını yollayacaklar. Eğer projeleri herhangi bir imkan bulursa, ki daha önceki yıllarda yaptığımız deneyimler bunun mümkün olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Nitelikli projelerin üretilmesine destek olmayı amaçlıyoruz"

Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Belgesel Yönetmeni Bahriye Kabadayı Dal da, "Atölyenin amacı, belgesel sinema alanında nitelikli projelerin üretilmesine destek olmak. ‘Nasıl bir fikir projeye dönüştürülür, destek almak için nerelere başvurulabilir’ konularında bir eğitim verebilmek amacıyla atölyelere başladık. Mersin, eğitimlerimizin son ayağı. Mersin Üniversitesi öğrencilerinden de fikirlerini proje halinde sunmalarını bekleyeceğiz" dedi.

"Atölye hem akademik hem de pratik anlamda çok kıymetli"

Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yönetmeni Ozan Turgut ise atölyenin hem akademik hem de pratik anlamda çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Üniversitelerde öğrenciler akademik bilgiye sahip oluyorlar, fakat sahaya çıktıklarında akademik bilginin çok da uygulanabilir olmadığını fark ediyorlar. Bunu daha başında görüp bu deneyimleri aktarmak çok değerli bir hal alıyor. Projenin amacı her atölyeden istediğimiz en az 2-3 film önerisinin çıkması durumunda, bunu hayata geçirebilecek destekleri sağlayabilmek" diye konuştu.

"Öğrenciler için bulunmaz bir fırsat"

MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Mersin Sinema Ofisi Danışmanı Doç. Dr. Hakan Erkılıç, "Öğrenciler belgesel film süreçlerini Belgesel Sinemacılar Birliği’nin profesyonel üyelerinden öğreniyorlar. Bu öğrenciler için bulunmaz bir fırsat" ifadelerini kullandı.

"Mersin Sinema Ofisi önemli bir taban oluşturuyor"

MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Mersin Sinema Ofisi Danışmanı Prof. Senem Duruel Erkılıç ise, Mersin Sinema Ofisi’nin ev sahipliğinde geçen sene de belgesel sinema atölye çalışması gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Öğrencilerimizin belgesel sinemayı doğrudan üretimde bulunanlardan dinliyor olmaları çok önemli. Farklı sesler duyarak, pratikte bu işin nasıl yapıldığını dinleyerek öğrenmelerinin, öğrencilerin ilerlemesi için çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu projeler, ileride bir takım projeler ortaya çıkması için de önemli bir başlangıç noktası oluyor. Mersin Sinema Ofisi hem öğrenciler hem de kentteki diğer sinema üretiminde bulunacaklar için önemli bir taban oluşturuyor" dedi.

Atölyeye katılan öğrenciler memnun

MEÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Yaren Sena Demirel, "Bu atölyeye katılana kadar belgeselden hep kaçıyordum. Hiç alanım değil gibi geliyordu. Ama iyi ki gelmişim. Çok heyecanlıyım ve daha öğreneceğim şey var" diye konuştu.

MEÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Köksal da, "Atölyenin belgesele başlamak hakkında kafamdaki soruları cevapladığını düşünüyorum" dedi.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisi İkra İrem Demir, "Atölye bana çok farklı bakış açıları kazandırdı. Değişik alanlarda da çalışabileceğimizi öğrenmiş oldum" diye konuştu.