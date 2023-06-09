Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda, Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü ek binada sergi açıldı. El işlemeleri, nakış, boyama, resim, el sanatları ve ahşap konularında açılan sergi beğeni ile gezildi. Minik öğrencilerin halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı sergi ilgi gördü. Sergide öğretmenler canlı müzik yaparak ayrı bir renk kattı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin açılışta yaptığı konuşmada, Silifke’de eğitimde yakalanan başarının küçümsenmeyecek boyutlarda olduğuna belirtirken, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serpil Çevik ise toplamda 989 kurs açtıklarını ve bu sayede 37 bin 808 kursiyere ulaşmayı başardıklarını kaydetti.

2022 yılı Haziran ayından bugüne kadar toplam 989 kurs açmış ve 37 bin 809 kursiyere ulaşıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serpil Çevik, kurumlarının yaptıkları çalışmaları tanıtmak ve daha fazla vatandaşın istifade etmesini sağlamak amacıyla bakanlıklarının Haziran ayının ilk haftasını "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" ilan ettiğini ifade etti.

Silifke’de eğitim alanında önemli başarılar yakalandığına da değinen Sezgin, Geçen yıl Teknofest finallerine 10 öğrencilerinin gittiğini bu yılda 10 öğrencinin finallere kaldığını kaydetti.