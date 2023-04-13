Mersin SGK İl Müdürlüğü EYT'lilerin emeklilik işlemleri ve 7440 sayılı Kanun ile getirilen SGK ve Bağkur prim borç ve idari para cezalarının yapılandırılması işlemleri nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

SGK İl Müdürü Ali Koç tarafından yapılan organizasyon ve vardiyalı ekipler ile , vatandaşa 7 /24 saat hizmet verilmekte.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören Hatay İli'nin de işlemlerinin Mersin'den yürütülmesi nedeniyle büyük bir iş yükü ile karşı karşıya kalan SGK İl Müdürlüğü , İl Müdürü Ali Koç önderliğinde , personelin özverili çalışmaları ile vatandaşların taleplerini süratle yerine getirmek için geceli gündüzlü çalışmakta.

Mersin SGK İl Müdürlüğü personellerinin , vatandaşların emeklilik , borçlanma ve yapılandırma işlemleri için sabah 8.00 de başlayan mesaileri iftara kadar devam ederken, iftar sonrasında da sahura kadar mesaileri sürmekte.

SGK İl Müdürlüğü'nün ışıklarının sahura kadar yanıyor olmasına şahitlik eden vatandaşlar da kurum personelinin bu çalışmalarından son derece memnun kalmakta.