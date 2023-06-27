Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehir Mezarlığı içindeki Mersin Şehitliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninde duygusal anlar yaşandı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarı başındaki hüzünlü anlarını paylaşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek acılarına ortak oldu.

Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliğinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı. Şehit ailelerinin, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar ettiği törende, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan duaların ardından Vali Yardımcısı Küçük, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek kırmızı karanfiller bıraktılar. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden protokol üyeleri, onların acılarına ortak oldu.

Bayramlaşma sonrasında açıklama yapan Başkan Seçer, bayram tatili boyunca belediye ekiplerinin tüm birimleriyle vatandaşa hizmet etmek için hazır olduklarını ifade etti. Yaz mevsiminin gelmesinden dolayı bayramın sıcak geçeceğini, bayram dolayısıyla akraba ziyaretlerine gelen vatandaşlarla birlikte şehir nüfusunun artmaya başladığını söyleyen Seçer, özellikle yayla ve sahil kesimlerinde yoğun bir nüfus artışı yaşandığını ifade etti. Bayram boyunca belediyenin bütün birimleri ile bir dizi ilave hizmetler ve tedbirler aldıklarını söyleyen Seçer, “MESKİ’sinden, itfaiyesine, zabıtasına kadar günlük yaşamı ilgilendiren alanların hepsinde birimlerimiz ve personelimiz teyakkuz halinde ve herkes görevinin başında” dedi.

Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz bir şekilde hizmet vereceğini, bayramın birinci ve ikinci günü merkez ve ilçe mezarlıklarına otobüs servislerinin olduğunu da belirten Seçer, “Bayramda mezarlık ziyaretleri çok önemli. Bütün vatandaşlarımız bayramda kabir ziyaretini gerçekleştiriyor. Belediyemiz, ibadet yerlerini temizlemenin yanı sıra bizden talep edilen yerleri de temizleyerek ibadete hazır hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı boyunca 5 mezbahanın vatandaşın hizmetine açık olduğunu ve 18 mobil mezbahanın da hizmete girdiğini aktaran Seçer, “Bayram boyunca vatandaşımız ücretsiz kesim hizmetinden faydalanabilecek. Ayrıca bayramdan önce bir duyuru yapmıştık. ‘Birizberaberiz.org’ adresinden dijital ortamda kurban bağışı ya da istedikleri kilogram kadar et bağışında bulunabilirler. Aşhanemize giderek kurban bağışlarını oraya da bırakabilirler” diye konuştu.

Seçer, aşhaneye yapılacak kurban bağışının en önemli hayırlardan biri olduğunu vurgulayarak, günlük 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa aşhane sayesinde yemek ulaştırıldığını kaydetti. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal kesimlerde içme suyunu vatandaşın, bahçe sulama, araba yıkama gibi alanlarda kullanmaması gerektiğini hatırlatan Seçer, “Kırsal yerlerde şehir merkezine göre su tarifesi dörtte bir fiyatına. Bu da suyun bol kullanılmasına neden oluyor. Gereksiz yere sularımızı kullanıp, kaynak israfında bulunmayalım” şeklinde konuştu.

Çevre Koruma biriminin bayram boyunca tatil yapmadan 7/24 teyakkuzda olduğunu aktaran Seçer, “Vatandaşlarımız çevre konusunda daha uyarlı olsunlar. Çevrenin kirlenmesi demek çevre sağlığının tehdit altında olması demek” dedi.

Kurban Bayramı boyunca kesilen kurban sakatatlarının çöp konteynerlarına atılmamasını gerektiğini hatırlatan Seçer, “Vatandaşlarımız kurban sakatatlarını çöp konteynerına, yol kenarlarına bırakmasınlar. Böylece çevre sağlığını tehdit edecek olumsuz şeyler yaşanmaz” ifadelerini kullandı.