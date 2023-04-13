Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatrosu, ‘Çocuk Haftası’ dolayısıyla Kültür Park’ta, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ oyununu çocuklarla buluşturdu. Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı, Mustafa Dincir’in oynadığı ve Ozan Erdönmez’in yönettiği oyunun ışığını Salim Yücel, dekor, kostüm ve tasarımını Alev Tol üstlendi. Eğlendirici olmasının yanı sıra, öğretici öğeleriyle de öne çıkan oyun, çocuklardan tam not aldı.

23 Nisan haftasında, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Şehir Tiyatrosu oyuncusu Mustafa Dincir, “Bu kapsamda ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ oyunumuzu oynadık. Amfi tiyatroyu dolduran çocuklardan inanılmaz bir katılım gördük” dedi. Geleneksel bir oyun sahnelediklerini ve kendisinin oyunda meddah olarak birçok hikaye anlattığını kaydeden Dincir, “Laz balıkçı hikâyemiz var. Nasrettin Hoca’mız var. Bir imamımız var, Nasrettin Hoca’nın karısı var, komşular var. Bizim motiflerimizi barındıran, kültürümüzden birçok hikâye var. 23 Nisan öncesi düzenlenen ‘Çocuk Haftası’nda, kültürümüzdeki bu hikayeleri, çocuklara eğlenebilecekleri bir şekilde aktarmak istedik” diye konuştu. Sahnelediği oyunla, çocukların yaratıcılığına katkı sunmayı da hedeflediğini belirten Dincir, “Oyunda tek başıma birçok tipi canlandırıyor ve değişik hikayeler anlatıyorum. Çocuklar oyun sonunda eve döndüklerinde bu tipleri hatırlayabilirlerse, oyun oynama içgüdüsünü unutmazlarsa, evde de oyun oynarlarsa, belediyemizin ve tiyatromuzun çocuklara en büyük katkısı bu olur” ifadelerine yer verdi.

Oyuna gelen miniklerden İnci Nisa Karaca, “Oyunda Nasreddin Hoca vardı, çok seviyorum. İyi ki gelmişim” derken, minik Aslıhan Karaca da, “Oyun güzeldi, tekrar gelirim” diye konuştu. Özellikle Nasreddin Hoca gösterisini çok sevdiğini söyleyen Delal Baylar ise, “Nasreddin Hoca’yı hiç izlememiştim, yeni izliyorum. Gösteriler daha çok olsun isterim” diyerek duygularını ifade etti.