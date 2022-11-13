Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü’ne layık görüldü.

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Yönetmeni Ödülü’ne layık görüldü.

Pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen, ancak tam 47 yıldır gerçekleştirilen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, İstanbul Büyük Kulüp Derneği’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, geçtiğimiz yıllarda duyurulan, ancak teslim edilemeyen ödüllerle birlikte, 2021-2022 tiyatro sezonu ödülleri de sahiplerine teslim edildi.

‘Yılın En Başarılı Yönetmeni’ ödülünün sahibi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, "Pandemi döneminde her yerde perdeler kapanırken, Mersin’e yeni bir vaha kazandıran Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Bu ödülü, tiyatromuzun yeniden yapılanmasında emeği geçen herkes adına alıyorum" dedi.