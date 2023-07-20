Mersin Şehit Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, yeni sezonda yeni oyunları Mersinli sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını söyledi. Genç ve dinamik bir kadro ile çalıştıklarını ifade eden Savaş, “Şehrimizin her noktasına gideceğiz. Başka illere gidip, festivallere katılacağız. Tiyatromuz her yerde devam ediyor” dedi. Savaş, 5.Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Uşak’ta ‘Lütfen kızımla Evlenir misiniz?’ isimli oyunu sahneleyeceklerini söyledi.

Başkan Vahap Seçer’in sanata ve sanatçıya verdiği önemin en önemli göstergelerinden birisi olan Mersin Şehir Tiyatrosu yeni sezonda da Mersinli sanatseverlerin beğenisini toplamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezonla ilgili değerlendirmede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, Mersin Şehir Tiyatrosu’nun birbirinden yetenekli, dinamik ve enerji dolu oyuncu kadrosuna sahip olduğunu belirterek, “Bu durum hem Mersinliler hem de benim için çok kıymetli ve umut verici” dedi.

Ocak ayında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosuna dâhil olan Savaş, “6 Şubat’ta çok acı bir deprem yaşadık ve depremzedelerin büyük bir kısmı Mersin’e geldi. Dolayısıyla buna kayıtsız kalmak mümkün değildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta oyuncu arkadaşlarımız ve belediyemizin bütün personeli depremzedelere yardım etmek için tüm zamanını oraya ayırdı” diye konuştu.

6 Şubat depremi sonrası Şehir Tiyatrosu olarak çalışmalara ara verdiklerini kaydeden Savaş, “27 Mart’tan sonra yaralarımızı sanatla sarmaya devam edelim dedik. 5 Mayıs’ta ‘Kamyon’ oyunumuz prömiyer yaptı. Ardından 18 Mayıs'ta ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunumuz prömiyer yaptı. Muzaffer İzgü'nün çok sevilen oyunu ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ oyununun provalarına başlandı ancak teknik sebeplerden dolayı çalışmalarımıza ara verdik. Teknik sorunların çözülmesiyle oyunumuzun provalarına tekrar başladık” dedi.

Uşak Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 5. Uluslararası Tiyatro Festivalinde ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ adlı oyunla prömiyer yapacaklarını duyuran Savaş, oyunu Mersinlilerle Ekim ayında buluşturacaklarını da ekledi.

“Tiyatromuz şehrimizin her yerinde devam ediyor”

Yeni sezonda Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Yücel Erten’le Aziz Nesin’in oyunlarından biri olan ‘Azizname’yi tiyatro severlerle buluşturacaklarını belirten Savaş, “Kasım ayında ise, Türkiye’nin çok değerli kukla sanatçılarından biri olan Haluk Yüce ile oyunlarımıza devam edeceğiz. Geçmiş sezonlarda repertuar oyunlarımızdan olan ‘Matruşka’, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’, ‘Buzlar Çözülmeden’, ‘Vahşet Tanrısı’ oyunlarımız devam edecek” diye konuştu.

Hem merkezde hem ilçelerde oyunlarını bütün Mersinlilerle buluşturduklarını söyleyen Savaş, “Şehrimizin her noktasına gideceğiz. Başka illere gidip, festivallere katılacağız. Tiyatromuz her yerde devam ediyor” dedi.