Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonun yeni oyunu ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ ile 5.’si düzenlenen Uşak Belediyesi Uluslararası Açık Hava Tiyatro Günleri çerçevesinde prömiyer yaptı.

18 Temmuz’da başlayan festival çerçevede 9 farklı tiyatro ekibi Uşaklı tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Kosova Art Tiyatrosu, Tiyatro Bisad/Nimrod, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tiyatro Mimikri/Pat Atölye, Tarsus Şehir Tiyatrosu ve Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin katılımlarıyla gerçekleşen festivalde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova’dan da katılım gösteren ekipler oldu. Festivalin 3. gününde seyirciyle buluşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneledikleri ‘Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?’ oyunuyla büyük beğeni topladı.

Temsilin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş’a, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu adına Uşak Belediyesi tarafından plaket takdim edildi. Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş’ın yönettiği oyunun sahne tasarımını Alev Tol, dramaturgluğunu Taner Çelik yaptı. Oyununun müzikleri ise Emrah Oğuz tarafından yapıldı.

Oyunun, yeni sanat sezonunda Mersinli tiyatro severlerle de buluşacağı ifade edildi.