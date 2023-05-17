‘Halk Jürisi’ üyeleri, 2022-2023 Tiyatro Sezonu’nda aralarında Mersin’in de olduğu 18 ilde sahnelenen oyunları seyrederek Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde değerlendirdi. Değerlendirmede ilgili kategorilerde başarılı görülen oyunlar, oyuncular ve tiyatrolar ödüllerini aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu değerlendirmeler sonucunda 2 dalda ödül aldı. Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ceren Özmen; Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım oyunundaki performansıyla ‘Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü’nün; Ömer Faruk Ustaoğlu yine aynı oyundaki performansıyla ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Oyuncular, ödüllerini Manavgat Kent Tiyatrosu'nda düzenlenen törende alacak.

Değerlendirmede Mersin’in yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Ayvalık, Batman, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Edremit, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Konya, Manavgat, Mardin ve Van da yer aldı.

Kendisini ödüle layık gören Halk Jürisi’ne teşekkür eden Ceren Özmen, “Çok mutluyum. Heyecanlıyız. Özellikle son dönemlerde toplumsal olarak sıkıntı yaşadığımız bu süreçte bireysel olarak bize olsa bile ekibimiz adına aldığımız bu ödül bizi daha çok motive etti” dedi.

Deprem felaketi nedeniyle tiyatro oyunlarını sahnelemeye bir süre ara verdiklerini sözlerine ekleyen Özmen, “Mayıs ayıyla beraber 3 yeni oyunumuz; hatta biri sahnelendi; 2 tane yeni oyunumuzla beraber seyircilerimizle buluşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özmen daha önce de Uluslararası Lions 118 U Yönetim Çevresi Lions Çukurova Bölgesi Tiyatro Ödülleri kapsamında Gökkuşağının Altında oyununda sergilediği performansla ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştı.

‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oyuncu Ömer Faruk Ustaoğlu, ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Kendisini ödüle kavuşturan oyundan bahseden Ustaoğlu, “Büyük bir emek verdiğimiz bir projeydi Haldun Taner’in ‘Gözlerimiz Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı oyunu. Dansıyla, oyunuyla, içinde yer alan arkadaşlarımın büyük emeği olan bir oyundu. Ben de orada ‘Vicdani’ adında bir karakteri canlandırıyordum. Çok yoruluyorduk, tabi ki herkes gibi ben de çok yoruluyordum. Bu emeklerin sonucunda 3-5 aylık provanın ardından seyirci ile buluştuktan sonra Direklerarası’nın böyle bir ödüle layık görmesi beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum, mutlu ve gururluyum” ifadelerine yer verdi.

Daha önce de Maltepe Tiyatro Festivali’nde ‘Vahşet Tanrısı’ adlı oyun ile yine ‘En Genç Yetenek Ödülü’nün sahibi olduğunu söyleyen Ustaoğlu, bu tür ödüllerin kendilerini gelecek oyunlar için teşvik ettiğini vurgulayarak, “Şimdi Direklerarası’nda böyle bir şey oldu. Çok mutu ediyor tabi ki bu bizi. Motivasyonumuz yükseliyor, daha iyi hissediyoruz kendimizi, yaptığımız işe daha da inanıyoruz” dedi.