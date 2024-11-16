Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosunun 24. Sanat Sezonu dolu dolu geçmeye devam ederken, yeni sezonda ‘Misafir’ adlı oyun sahnelendi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Misafir’ oyununu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Genel Sekreteri Olcay Tok, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve aynı zamanda oyunun yönetmeni Alpay Aksum ile çok sayıda Mersinli tiyatrosever izledi. Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan ‘Misafir’ adlı tiyatro eserinin yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Alpay Aksum üstlendi. Genel Sanat Yönetmenliğini Ozan Erdönmez’in yaptığı oyunda; dekor ve kostüm tasarımını Zehra Alev Tol, ışık tasarımını Barış Arslan, müziklerini Gürkan Çakıcı ve koreografisini Meray Kartal yaparken, oyunun dramaturgu Taner Çelik oldu.

“Sanat, Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili de bize farklı bakış açıları katan önemli bir husus”

Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, tiyatro gösterimi sonrasında yaptığı konuşmada; sanatseverlere kendileri ile birlikte bu oyunu izledikleri için teşekkür ederek, “Başkanımız Vahap Seçer’in insan sevgisi, hepinizin malumu. Bu insan sevgisinin doğal bir sonucu olarak elbette sanat sevgisi de ortada. Sanat; sadece bizim bu izlediğimiz oyun değil. Akabinde günümüz Türkiye sorunlarıyla ilgili de bize farklı bakış açıları katan önemli bir husus. Şahsen ben oyuna gelirken oyunun bu derece manevi bir derinliği olacağını tahmin etmemiştim. Bununla ayrı bir mutluluk, ayrı bir şaşkınlık ve belediyemiz adına da ayrı bir gurur duydum” dedi.

“Hepimizin kalbine dokunan olağanüstü bir oyun izledik”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de çok duygulu, gururlu ve onurlu olduğunu ifade ederek, “Hepimizin kalbine dokunan olağanüstü bir oyun izledik. Çok kıymetli bir sanat insanı ile çalışma, tanışma ve bir araya gelip buluşma fırsatı yakaladık. Bunun öncülüğünü yapan başta Genel Sanat Yönetmenimiz Ozan Erdönmez olmak üzere, sahne önünde ve arkasındaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Karşınızda bir sanat ordusu var. Bu ordu daha da büyüyecek, gelişecek, herkesin kalbine dokunacak ve büyük başarılar elde edecek. Bunun mimarı da elbette Başkanımız Vahap Seçer’dir” diye konuştu.

“1 ay içinde 3 adet oyunumuzun prömiyerini peş peşe gerçekleştirdik”

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, bu sezonun Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 24. Sanat Sezonu olduğundan bahsederek, “Bir ay içinde Kuş Öpücüğü, İki Bavul ve Misafir olmak üzere 3 adet oyunumuzun prömiyerini peş peşe gerçekleştirdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ailesi olarak, tiyatro hizmetini en iyi şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan bu ruhu unutmamak ve devamını sağlamaktır”

‘Misafir’ isimli oyunu yöneten Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Alpay Aksum, oyun sonunda yaptığı konuşmada, Mersin’de olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yeni bir ekiple tanıştım. Onlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kahramanları. Tiyatro, insana insanı insanla insanca anlatma sanatıdır” dedi.