Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kırşehir’de düzenlenen Tiyatro Festivali’ne ’Misafir’ adlı oyunla katıldı.

Geçen sezon 180 temsil ile 42 bin seyirciye ulaşmasının yanı sıra, pek çok şehirden davet alan Şehir Tiyatrosu, Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Tiyatro Festivali’nde de sahne aldı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen festivale ’Misafir’ adlı oyun ile katılan Şehir Tiyatrosu’na Kırşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan tiyatro eserinin yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Alpay Aksum üstlendi. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Ozan Erdönmez’in yaptığı ve 14 Kasım’da prömiyeri gerçekleştirilen ’Misafir’ adlı tiyatro oyunu, Mersin’deki sahnelerinin ardından Kırşehirlilerle de buluştu.

Festivalde, Kuaförde Bir Gün, Entrikalı Dolap Komedyası, Yoldan Çıkan Oyun, Bizim Köyün Halleri, İzdivaç, Misafir, Ayyar Hamza ve Pesti İzdivaç oyunları sahnelendi. Temsil sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez’e çiçek ve plaket takdimi yapıldı.