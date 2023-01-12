Mersin Şehir Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, ilk kez sahne alarak çocuklarla buluştu. Kongre ve Sergi Sarayı’nı dolduran yüzlerce çocuğun büyük beğeni ile izlediği oyun, tüm sezon boyunca Mersin merkez ve ilçelerde çocuklarla buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat etkinliklerine, bir yenisi daha eklendi. Mersin Şehir Tiyatrosu’nun oyuncu ve yönetmenlerinden Ozan Erdönmez’in rejisini üstlendiği ve Mustafa Dincir’in de muhteşem bir performans sergilediği çocuk oyunu ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’, çocuklardan tam not aldı.

Yeni bir çocuk oyununu sahneye koymanın heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Çocuk oyunlarına çok önem veriyoruz. Çünkü geleceğin potansiyel seyircileri olmaları sebebiyle, bizim için ayrı bir önem taşıyorlar. Çocuklarla bu etkileşim, ileriye dönük olarak sanat takipçisi olmaları yolunda da çok kıymetli. Sadece çocuklar değil, gençlere ve yetişkinlere de hitap edebilecek bir eserle karşılarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız tüm şehirde herkese dokunarak, herkesin izlemesini sağlayarak, bu çocuk oyunumuzun bilinirliliğini göstermek ve daha yeni çocuk oyunlarımızla, yine halkımızla, çocuklarımızla bir arada olmak” dedi.

Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı; dekor, köstüm ve tasarımını Alev Tol’un yaptığı ve Salim Yücel’in ışığını üstlendiği oyun hakkında bilgi veren oyuncu-yönetmen Ozan Erdönmez ise, “Oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun neredeyse tüm unsurlarını barındıran ve çocuklarla birebir iletişime geçen interaktif bir oyun. Çocuklara hem Türk kültürünü, hem Mersin'in değerlerini öğretebileceğimiz çok güzel bir oyun. Bütün çocukları Mersin Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu olan, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ isimli oyuna bekliyoruz. Oyunumuz hem Mersin merkezinde, hem ilçelerinde ve yeri geldiği zaman da ulusal çapta turnelerde oynanacak” diye konuştu.

Salonu dolduran yüzlerce çocuk ve velisine muhteşem bir performans sergileyen oyuncu Mustafa Dincir ise; içeriğinde Nasreddin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Meddah, İmam Efendi, Laz gibi birbirinden farklı karakterlerin bulunduğu oyunu çocuklarla buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Dincir, “İlk defa çocuklarla buluştuk. Seyircili genel prova yaptık, ama asıl seyircimiz çocuklar olunca, ben de heyecanlanıyorum. Oyunumuz bütün sezon sahne alacak. Bu ay 3 defa oynayacak, iki oyunumuz daha kaldı. Ay sonunda Erdemli Kültür Merkezi’ne gidiyoruz. Tüm sezon boyunca burada ve çeşitli yerlerde oynayacağız. Salonumuz çok doluydu. Çocuklarımız velileriyle birlikte gelmişler. Umarım bütün sezon bizi yalnız bırakmazlar. Kuklalarımızla birlikte onlara güzel dakikalar, keyifli anlar, öğretici, eğlendirici şeyler yaşatmak isteriz” şeklinde konuştu.

Oyunu çok beğendiklerini söyleyen Fatma Bucak isimli vatandaş, “Çok güzeldi. Yani geçmişe gittik. Ben çok beğendim, kızım da eğlendi. Zaten Belediye’nin tüm oyunlarını sürekli takip ediyoruz” derken, kızı Betülay Bucak ise, “Evet, oyun güzel ve eğlenceliydi. Teşekkür ediyorum” dedi.

Derin Kemanlı isimli tiyatrosever kız çocuğu ise, “Güzel bir oyundu. Karagöz ve Hacivat vardı. Çocuklar vardı, üç arkadaş vardı, tavşan vardı. Çok güzel oluyor bence. Küçük çocukların izleyebileceği bir oyun” dedi.

Ahmet Arel Boğagil isimli küçük delikanlı ise oyun hakkında, “Çok güzeldi. Nasrettin Hoca vardı, onu sevdim. Tavşan da vardı. Çok güzeldi, teşekkür ederiz, çok eğlendik” yorumunda bulundu.