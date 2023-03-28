Sanatın birleştirici gücünden yola çıkan ekip, oyunlarını Mersin’de yaşayan depremzedeler ve Mersinliler için hazırlıyor. Yetişkinler için 2, çocuklar için de 1 oyunla sahneye çıkacak olan Şehir Tiyatrosu ekibi, deprem bölgesine giderek oyunlarını orada yaşayan depremzedeler için de sahnelemeyi planlıyor. Yetişkin oyunu olarak Mehmet Baydur’un yazdığı ‘Kamyon’, Muzaffer İzgü’nün yazdığı ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’, çocuk oyunu olarak da Kenan Korbek tarafından yazılan ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunu için provalarını sürdüren ekip, oyunları en kısa sürede sahnelemeyi planlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve aynı zamanda Sanat Yönetmeni Yardımcısı Pelin Sarıkaya, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü buruk bir şekilde kutladıklarını, yaşanan depremler dolayısıyla bir süredir perdelerinin kapalı olduğunu ifade etti. Depremzedelere destek için Şehir Tiyatrosu ekibi olarak çalıştıklarını belirten Sarıkaya, "Şehir Tiyatromuzda emek vermiş bütün arkadaşlarımın ve kıymetli Mersinli tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutluyorum. Biliyorsunuz 6 şubatta başlayıp halen devam eden depremlerden, Mersin de çok etkilendi. Mersin’e gelen çok sayıda depremzede oldu. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Tiyatrosu ekibi olarak, depremin ilk gününden beri depremzedelere yardım etmek için koşturuyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. Yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu 27 Mart’ta perdelerimiz kapalıydı. Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket sebebiyle biraz buruk haldeyiz" dedi.

"Şu anda 3 yeni oyunumuzun provası var"

Provaları devam eden oyunlarla ilgili bilgi veren Sarıkaya, "3 tane yeni oyunumuzun provası var şu anda. Özellikle bu sezonu kapatmak için yerli yazarlara öncelik vermek istedik. Mehmet Baydur’un yazdığı ve bir yetişkin oyunu olan ‘Kamyon’ şu anda çalışılıyor. Mersin operasının değerli sanatçılarından Kenan Korbek tarafından yazılan ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı çocuk oyunumuz da yeni başladı, onun da provalarına devam ediyoruz. Bununla beraber yine Türk edebiyatının önemli yazarlarından Muzaffer İzgü’nün yazdığı ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ adlı oyun da şu anda prova sürecinde. Umuyoruz ki en kısa sürede seyircilerimizle tekrar buluşacağız. Bu kentte bir tiyatro var. Bu tiyatro hepimizin, bütün Mersinlilerin. Dolayısıyla biz temsillerimize başladığımızda, onlarla buluşmayı yürekten istiyoruz. Çünkü, oyunlarımızı ve seyircimizi gerçekten çok özledik" ifadelerini kullandı.

"Depremzede çocuklar ve yetişkinler için oyunlar hazırlıyoruz"

Mersin’de yaşayan depremzedeler için oyunlar hazırladıklarını belirten Sarıkaya, "Şehir Tiyatrosu olarak, depremzede çocuklar için ve depremzede yetişkinler için oyunlar hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız oyunları onların da izleyeceğini, onlarla orada bir araya geleceğimizi umuyoruz. Çünkü biz tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücünü çok seviyoruz. Orada herkesin bütün kaygılarından uzak, sahnedeki oyuncuları izlediği, kendi dertlerini kısa bir süre olsun unuttuğu o tiyatro yaşantısı, bizim için hakikaten çok kıymetli. Bu sebeple temsil yapmaya başladığımızda sevgili Mersinli ve Mersin’de yaşayan tiyatro severlerimizi oyunlarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.