Mersin Şehir Hastanesi’nde cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ’100 yıldır aynı aşk ve heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi açılırken, hastane çalışanları cumhuriyetin 100. yılını pasta keserek kutladı.

’Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olan cumhuriyetinin 100. yılı farklı etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Mersin Şehir Hastanesi’nde cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle ’100 yıldır aynı aşk ve heyecanla’ temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Mersin Şehir Hastanesi’ndeki etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğrafın arşivlerdeki yerini aldığını belirterek, "Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakarca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkansızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunmaktadır. Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir" dedi.

Serginin, 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle halkın ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Öte yandan cumhuriyetin 100. yılı, hastane personeli tarafından düzenlenen mini bir etkinlikle kutlandı. Hastane toplantı salonundaki etkinlikte, Başhekim Bahar Aydınlı tarafından pasta kesilirken, personeller ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.