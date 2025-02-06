Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilenirken, Mersin deprem sürecinde sağlık alanında bölgenin yükünü sırtlayan illerden biri oldu. İl Sağlık Müdürlüğü depremin hemen ardından tüm çalışanları ve sağlık tesislerini teyakkuza geçirirken, il genelinde 6 Şubat’tan 15 Mart 2023’e kadar deprem bölgesinden gelen 23 bin 664 vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu. Deprem sürecinde yaklaşık 15 bin yaralıya hizmet veren Mersin Şehir Hastanesinin Başhekim Vekili Op. Dr. Esra İslamoğlu, "Mersin Şehir Hastanesi gerek kara yolu, gerek deniz yolu gerekse hava yolu ile nakledilen yaralılara en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunarak, bölgenin yükünü aldı" dedi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, 100 binin üzerinde kişi de yaralandı. Depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye harekete geçerken, depremden etkilenen şehirlere yakın olan Mersin de bu süreçte yoğun bir çalışma temposuna girdi. Depremin hemen ardından hiçbir yataklı sağlık tesisinin hasar almadığını tespit eden Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisinde görevli 35 acil yardım ambulansı, bir adet çoklu nakil ambulansı, 4 UMKE aracı ve bir acil müdahale aracını personeliyle birlikte deprem bölgelerine sevk etti. Görevlendirilen ekipler, deprem bölgesinden ilk etapta 152 yaralının Mersin’deki sağlık tesislerine naklini gerçekleştirdi. Diğer illere ait ambulanslarla da yaklaşık 600 yaralı Mersin’e getirildi. Deprem sürecinde helikopterlerle de çok sayıda yaralı Mersin Şehir Hastanesine nakledildi.

Mersin’deki tüm sağlık çalışanları ve yataklı sağlık tesislerinde teyakkuza geçilirken, deprem bölgesinden gelecek afetzede ve yaralıları karşılamak için gerekli kapasite artırımları yapıldı. İl dışından gönüllü-geçici olarak görevlendirilen sağlık çalışanları hızla koordine edilerek, ihtiyaç duyulan yataklı sağlık tesislerine yönlendirildi. Aynı zamanda başta Mersin Şehir Hastanesi olmak üzere Toros ve Tarsus devlet hastaneleri ’afet hastanesi’ olarak belirlenerek, kapasite artırımına gidildi.

TCG İskenderun, deprem bölgesinden 3 sefer yaptı

Deprem nedeniyle kara yolunda yaşanan yoğunluktan dolayı Sağlık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı koordineli şekilde İskenderun Limanı’ndan Mersin Limanı’na yaralıların sevkini gerçekleştirdi. TCG İskenderun Gemisi ilk seferinde İskenderun’dan sevki gereken 98 hasta ve 33 refakatçisini alarak Mersin’e hareket etti. Gemide bulunan hekimlerce hastaların triajları ve hangi hastanelere gideceği tespit edilirken, gemi Mersin Limanı’na yanaştıktan sonra hastalar sahada hazır bulunan ambulanslarla koordineli ve hızlı bir şekilde Mersin Şehir Hastanesine transfer edildi. Gemiden hastalar indirilirken, diğer taraftan ikinci sefer için personel değişimleri, lojistik ekipman, tıbbi malzeme, çocuk, erişkin kıyafetleri ve kumanyalar yüklenerek, gemi tekrar yola çıkarıldı. İkinci seferinde Hatay ve ilçelerinden sevki gereken tüm hastaları alan TCG İskenderun ile Mersin Limanı’na getirilen 156 hasta ve 46 refakatçı koordineli şekilde il genelindeki hastanelere alındı. TCG İskenderun son seferinde ise 73 hasta 32 refakatçisini Mersin’e getirdi.

Mersin Şehir Hastanesi önemli rol üstlendi

Özellikle deprem bölgesine yakın noktada bulunan 374 bin metrekarelik kompleksiyle Mersin Şehir Hastanesi de 15 bin civarında hastaya hizmet verdi. Deprem bölgesinden yoğun göç alan şehirde afeti yaşayanlara halen hizmetin sürdüğü hastanenin Başhekim Vekili Esra İslamoğlu, deprem sürecinde yaşananları anlattı. Afetin gerçekleştiği 6 Şubat’tan 15 Mart 2023’e kadar deprem bölgesinden gelen 23 bin 664 vatandaşa il genelinde bulunan tesislerde sağlık hizmeti sunulduğunu belirten İslamoğlu, deprem bölgesinden gelen vatandaşların randevu almadan sağlık hizmetinden faydalanabilmelerini sağlamak için Şehir Hastanesi Acil Servisi içerisinde poliklinikler oluşturularak, 7/24 afetzede vatandaşlara sağlık hizmeti verildiğini kaydetti. İslamoğlu, "Mersin Şehir Hastanesi de gerek kara yolu, gerek deniz yolu gerekse hava yolu ile nakledilen yaralılara en iyi şartlarda sağlık hizmeti sunarak, bölgenin yükünü aldı. Hastanemizde hızlı bir şekilde Kriz Koordinasyon Merkezi kurularak afet hastanesi olarak belirlendiğimizden, yatak kapasite artırımına gidildi. Bu süreçte bu yükü kaldırmamıza destek olan hastanemizin tüm personeline, gönüllü-geçici görevlendirilmiş sağlık çalışanlarına ve hastanemize her an destek veren İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Deprem sonrası da destek devam etti

Mersin Şehir Hastanesinin depremzedeler için bir rol daha üslendiğini dile getiren İslamoğlu, "Afet sonrası felaketi yaşayan vatandaşlarımıza psikiyatri uzmanlarımız ve psikologlarımız tarafından psikososyal destek verildi. Ayrıca bakanlığımız ile koordineli şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon birimlerimizin kapasitesi artırılmış, ortez-protez uygulanması gereken vatandaşlarımız için gerekli planlamalar yapılmıştır" dedi.