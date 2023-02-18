Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından yaralanan ve Mersin Şehir Hastanesi’ne getirilen yaklaşık 6 bin depremzede tedavi edildi.

4 binin üzerinde hasta taburcu olurken, hastanede yatanların tedavilerine devam ediliyor. Başhekim Bahar Aydınlı, acilde normal hastaların yanında depremzedelere hizmet vermek için ayrı bir bölüm oluşturduklarını belirterek, "Çünkü depremzedelerin hızla sağlık tesisine ulaşması ve tedavisini alacağı alanlara dağılması gerekiyor" dedi.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise sağlık hizmetleri geliyor. Mersin’de, ilçeler dahil tüm kamu ve özel hastaneler, ilk günden bu yana deprem bölgesinden gelen yaralılara şifa vermek için gece gündüz yoğun tempoyla çalışıyor. Tüm koordinasyonun Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü çalışmalarda, yükün çok büyük bölümü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılanıyor. Tedavilere ilişkin tüm planlamalar hastanede kurulan kriz merkezinden yönetiliyor.

Hastanede yapılan çalışmalarla ilgili son verileri paylaşan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, acil serviste normal vatandaşlara hizmet verirken deprem bölgelerinden gelen hastalara da hizmet vermek için ayrı bir bölüm oluşturduklarını belirterek, “Çünkü depremzedelerin hızla sağlık tesisine ulaşması ve tedavisini alacağı alanlara dağılması gerekiyor. Biz bu bu tedavileri planlarken de acil servis içindeki alanları ayrıştırdıktan sonra da ailelerine yönelik de bazı planlamalar yaptık. An itibariyle yaklaşık 6 bin depremzede başvurumuz var. Sadece depremzedeleri değil aileleri de düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle acil servis içerisinde aile irtibat bürosu kurduk. Yanında da psiko sosyal destek birimimiz var. Amacımız kimlikli yada kimliksiz gelen hastalarımızın fotoğraflarını çekerek bakanlıklarımızın oluşturduğu sayfaya yükleyerek kimlik eşleşmesi yapıyoruz. Aileler kayıp olan yakınları için bize başvuruyorlar, bizde burada onlara yardımcı oluyoruz. Eğer ailede deprem kaygısı varsa psiko sosyal destek de veriyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrı bölümde birçok branştan doktorun olduğunu kaydeden Aydınlı, "O bölümlerde yoğun bakıma ayrılmış odalarımız var. Ortopedi uzmanlarımız tamamen o bölümdeler. Plastik cerrahisi, beyin cerrahisi var. İçinde sadece depremzedelerle ilgilenen radyoloji uzmanlarımız var. Ultrasonlarımız zaten orada bekliyor" diye konuştu.