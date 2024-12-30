Mersin Şehir Hastanesi’nin, kurulduğu 2017 yılından bu yana 18 milyon 139 bin 606 muayene sayısına ulaştığı bildirildi.

Mersin Şehir Hastanesi, 2024 yıl sonu başarılarını düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Etkinliğe Başhekim Vekili Op. Dr. Esra İslamoğlu, İl Sağlık Müdür Vekili İbrahim Akça, başhekim yardımcıları ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Programda, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Başhekim Vekili Esra İslamoğlu, hastanenin 2017 yılından bu yana elde ettiği önemli başarıları paylaştı. İslamoğlu, “Hastanemiz 8 yılda büyük bir yol kat etti. Bu başarı, ekip ruhuyla çalışan tüm sağlık personelimizin özverisi sayesinde gerçekleşti. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada, hastanemizin 8 yılda kat ettiği büyük başarıları kutlamak için bir aradayız” dedi.

“Toplam muayene sayımız 18 milyon 139 bin 606”

Sağlık hizmetlerinde bölgeye ve ülkeye büyük değer katmayı sürdürdüklerini ifade eden İslamoğlu, “2017-2024 yılları arasında toplam 12 milyon 747 bin 648 poliklinik hizmeti verdik. Sadece 2024 yılında bu rakam, 2 milyon 50 bin 919’a ulaştı. Acil servislerimizde, 8 yıllık dönemde 5 milyon 391 bin 958 muayene gerçekleştirdik. Bu yıl ise acil servisimizde toplam 854 bin 538 hastaya hizmet verdik. Genel olarak baktığımızda, 2017-2024 yılları arasında toplam muayene sayımız 18 milyon 139 bin 606’ya ulaştı. 2024 yılı içinde ise 2 milyon 905 bin 457 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

“629 bin 293 ameliyat”

Doğum hizmetlerinde de önemli bir başarıya sahip olduklarını kaydeden İslamoğlu, “2017-2024 yılları arasında toplam 43 bin 903 doğum gerçekleşirken, bu yıl içinde 4 bin 312 normal doğumla anne ve bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde kavuşturduk. Ameliyat rakamlarımız ise yine gurur verici. 8 yıllık dönemde toplam 629 bin 293 ameliyat gerçekleştirildi. 2024 yılı özelinde ise bu rakam 80 bin 24 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, hastanemizin sağlık hizmetlerinde ulaştığı yüksek standardın bir göstergesidir. Bu başarı, gece gündüz demeden çalışan, özveriyle görev yapan değerli sağlık çalışanlarımızın emeğiyle mümkün oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte, hastanenin yıl içinde yaptığı faaliyetlerin tanıtımına ve basın iletişim süreçlerine büyük katkı sağlayan Basın İletişim Birimi çalışanlarına da teşekkür belgeleri takdim edildi. Başhekim Vekili İslamoğlu, “Hastanemizin başarılarını geniş kitlelere ulaştırmakta emeği geçen Basın İletişim Ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızla hepimizin gurur duyduğu bir kurumu temsil ettiniz” şeklinde konuştu.