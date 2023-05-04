Yapılan ihbarı değenlendirerek harekete geçen Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ilçesi 3. Çevreyolu üzerinde M.B adına kayıtlı bir şahıs firmasına ait yüzlerce 0 km stok oto tespit etti.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre çoğunluğunun 2021-2022 model araçlar olduğu ve kilometrelerinin 25-30 km arasında değiştiği tespit edilen araçlar tutanak altına alındı. Araçlarla ilgili yasal işlemlerin başlatılması için tespit tutanağı resim ve görüntülerin bakanlık ve ilgili mercilere gönderildiği öğrenildi.