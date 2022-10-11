Farklı alanlarda amatör sanatçılara desteğini sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, şimdi de “Sahnede Yönetmen Kısa Film Yarışması’’ düzenliyor.

Geçtiğimiz aylarda Yenişehir Ses Yarışması düzenleyen Yenişehir Belediyesi bu kez Yenişehir’i en iyi anlatan kısa filmi ödüllendirecek.

Haziran ayında düzenlediği “Sahnede Yönetmen Semineri” ile film ve televizyon programı yönetimi, filmlerin yapım süreci,canlı yayınlar, kamera önü ve kamera arkasına dair katılımcılara bilgiler veren

Mersin Yenişehir Belediyesi, “Sahnede Yönetmen Kısa Film Yarışması” ile yönetmen gözünden Yenişehir’i film sahnesine taşıyacak.

Adaylar;Yenişehir, Pazar Ötesi Kadın Üretici Pazarı üreticileri, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesinin etkinlikleri gibi farklı alanlarda kısa film çekebilecek. “Sahnede Yönetmen Kısa Film Yarışması”nın seçici kurul ve jüri üyeliğini reklam-klip yönetmeni Metin Arolat, oyuncu-sunucu Doğa Bekleriz ve yapımcı- yönetmen Özlem Kayhan yapacak.

Yarışmaya katılacak genç yönetmenler istedikleri cihazla filmlerini çekebilecek, kısa filmlerin süresi ise maksimum 4 dakika olacak. “Sahnede Yönetmen Kısa Film Yarışması” için hazırlanan kısa filmler [email protected] mail adresine ulaştırılacak.

“Sahnede Yönetmen Kısa Film Yarışması” için son başvuru tarihi ise 7 Kasım Pazartesi günü. Başvuru yapmak isteyen adaylar 444 33 54 telefon numarasıyla Yenişehir Halk Masası’nı arayabilecek.