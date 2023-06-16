Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar.

Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden biri olan Mersin sahillerine bu yıl da anaç kaplumbağalar yumurtalarını bırakmaya başladı. Havaların soğuk gitmesinden dolayı yeni yeni yumurta bırakmaya başlayan deniz kaplumbağaları, şu ana kadar 15 yuva oluşturdu.

"Kazanlı, Davultepe ve Alata’da çıkışların yüzde 99’u yeşil deniz kaplumbağası"

Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Mersin’de 5 üreme alanı bulunduğunu söyledi. Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığını belirten Ergene, “Bu 5 üreme alanında çıkışlar başladı ve yuvalama davranışlarını yerine getiriyorlar. İlk dönem olmasına rağmen yuvalamaya baktığımızda Davultepe’de 15 yuva tespit ettik. Bu sayıların önümüzdeki günlerde çok daha artacağını düşünüyoruz. Havalar soğuk gittiği için sezon biraz daha geç başladı. O yüzden bu ay ve Temmuz ayının biraz daha yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Doğudan başlayarak Mersin’deki üreme alanlarına bir bakacak olursak Kazanlı, Alata, Davultepe, Göksu Deltası ve Anamur olmak üzere 5 noktada da çıkışlar başlamış durumda. Özellikle Kazanlı, Davultepe ve Alata yeşil deniz kaplumbağası açısından önemli bir bölgeyi ifade ediyor. Buradaki çıkışların yüzde 99’u yeşil deniz kaplumbağası olarak görülüyor. Henüz yuvalamalara yeni başladı. Yaklaşık olarak Ağustos sonu, Temmuz ortasında yavru çıkışlarının başlayacağını tahmin ediyoruz” dedi.

"Bu canlılar doğdukları kumsallara geliyorlar"

Her sene yuvalama sayılarının değiştiğini kaydeden Ergene, “Deniz kaplumbağalarının yapısı bu şekilde. Bu canlılar bazen yılda bir kez, bazen 2 yılda bir kez üreme davranışı gösteriler. Bunlar sürekli göç eden canlılardır. Göçlerini gerçekleştirdikten sonra mutlaka doğdukları kumsallara geliyorlar. Doğmuş oldukları kumsallara geldikleri için bu alanları koruma ihtiyacı duyuyoruz. Bu 2 yılda bir tekrarlanan davranış bir dalgalanmaya sebep olabiliyor. Mesela 2 yıl yüksek, 1 yıl daha düşük yuvalama olabiliyor. Yada 2 yıl düşük yuvalama varsa ondan sonraki yıl biraz daha yüksek yuvalama gösterebiliyor. Bunları biz bire bir takip edebiliyoruz. Özellikle Kazanlı’da 10 yıllık, Davultepe’de 17, Alata’da 23 yıllık çalışma zamanımız var. Bu sürelerin hepsi kayıt altında” diye konuştu.

"Kaplumbağalar yuva yaparken rahat bırakılmalı"

Yuvalama dönemi başladığı için anaç deniz kaplumbağalarının kıyıya doğru geldiğini vurgulayan Ergene, “Bu canlılar doğal olarak üremek için çıkıp yuva yapıyorlar. Hem deniz içerisinde hem kumsalda bu canlıları insanların rahatsız etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Kaplumbağalar yuva yaparken rahat bırakılmalı. Bu çok önemli. Hayvanın yuvasını rahat yapıp, yumurtasını bırakıp dönebilmesi gerekiyor. Eğer siz rahatsız ederseniz bu hayvan o işlevini yerine getiremeyecek. Diğer taraftan tatil beldeleri veya turizm için kullanılan alanlarda bizim diktiğimiz tabelalar ve kafesler var. Onlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. O yuvanın zarar görmemesi için onlardan uzak durmalardan fayda var. Balıkçılarımızı dikkat etmesi gerekiyor. Kıyıya gelirken bu canlılar ağlara takılabiliyorlar. Bunlar akciğerli canlılar olduğu için o ağ toplanmadığı zaman orada boğularak ölüyor. Hayvan ağa takılmışsa onu oradan dikkatli şekilde çıkartıp, yeniden denize bıraksınlar. Mümkünse özellikle ricam onlara zarar vermeden bu hayvanlara destek olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.