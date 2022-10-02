Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş., Adnan Menderes Bulvarına açtığı 2 ayrı kafe ile Mersinlilere hizmet ağını genişletti. Deniz ürünlerinin yer aldığı ‘Denizden Kafe’ ve spor konseptli ‘Tribün Kafe’, haftanın 7 günü Mersinlilerin hizmetine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş., Adnan Menderes Bulvarına açtığı 2 ayrı kafe ile Mersinlilere hizmet ağını genişletti. Deniz ürünlerinin yer aldığı ‘Denizden Kafe’ ve spor konseptli ‘Tribün Kafe’, haftanın 7 günü Mersinlilerin hizmetine başladı.

Açılış öncesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de yerinde incelediği 2 yeni kafeden ‘Denizden Kafe’, Kültür Park içerisinde yer alırken, ‘Tribün Kafe’ Babil’deki Cumhuriyet Gösteri Merkezinin sahil kısmında yer alıyor.

"Sahilde keyifli vakit geçirebileceğiniz 2 yeni mekan"

Akdeniz’in incisi Mersin olduğu için, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sahil bandında deniz ürünleri konseptli bir restoran açma kararının ardından çalışmaları başlattıklarını ifade eden Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız, “Burada yaklaşık 20 çeşit mezemiz, 15 tane ara sıcağımız ve çeşitli balıklarımız olacak. Vatandaşlarımız gelip ister ara sıcaklarını yiyebilir, ister mezelerinden tadabilir, isterlerse de balıklarını yiyip restoranımızdan ayrılabilirler. Bu konseptimizi, Mersin’in yerel lezzetlerini düşünerek yaptık. Mersin’e özel kaya koruğumuz var. Yine Mersin’e özgü balık çeşitlerimizle, vatandaşlarımıza hem kaliteli hem de uygun fiyatta hizmet sağlamaktayız” dedi.

Hizmete giren ‘Tribün Kafe’ hakkında da bilgi veren Yıldız, “Faaliyete geçirdiğimiz bir diğer işletme de Tribün Kafe. Tribün Kafemizde daha çok spor konsepti hakim. Burası futbol, basketbol, bilardo, hentbol ve diğer tüm branştaki karşılaşmaları oturup rahatlıkla izleyebileceğiniz, spor konseptli keyifli bir kafemiz. Burada da yemek çeşitlerimiz oldukça geniş. Hamburger, pizza, makarna, tavuk kanat ve parçacıkları gibi birçok yeme-içme alanında ürünlerimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

Mersinlilere farklı konseptlerde, kaliteli ve ucuz fiyata hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Yıldız, Denizden Kafe ve Tribün Kafe’nin haftanın 7 günü saat 11.00 ile 23.30 arasında faaliyette olacağını kaydetti.