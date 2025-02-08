Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında hizmet veren kafe ve kiokslarla Mersinlilere lezzet dolu deneyim sunuyor. ’Mertuni’, ‘Izgaravan’ ve ‘Gastrovan’ gibi farklı konseptlerle hizmet veren işletmeler, uygun fiyat ve kalitesiyle beğeni topluyor.

Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde Adnan Menderes Bulvarı sahilinde birbirinden farklı konseptlerle açtığı kafe ve kiokslarla, Mersinlilere benzersiz ve kaliteli lezzetler sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Adres Okuma Salonu’nun yanında tantuni yemek isteyenler için ’Mertuni’, ızgara ve sucuk ekmek yemek isteyenler için Özgecan Aslan Barış Meydanı yakınında ’Izgaravan’, deniz ürünleri yemek isteyenler için de Denizden Kafe civarında ’Gastrovan’ kiokslarını hizmete sundu. Her geçen gün artan maliyetlere rağmen, farklı lezzetlerden herkesin faydalanması için bütçe dostu fiyatları ile takdir toplayan işletmeler, sahil bandında hizmet veriyor.

"Tantuni’nin adını Mertuni olarak değiştirdik"

Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Ekin Durmuş, hayata geçirilen kiokslarla ilgili, "Hem sabit, hem de mobil noktalarla birçok hizmeti vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sunduğumuz lezzetler arasında, tantuni, ızgara köfte, sucuk ekmek, balık ekmek, kızarmış patates ve dondurma gibi ürünler yer alıyor. Hizmetlerde esas önceliğimiz kalite, sonrasında ise kaliteyi uygun fiyata sunmak" dedi.

Sunulan hizmetlerle sokak lezzetleri oluşturmak istediklerini dile getiren Durmuş, "Tantuni’nin adını Mertuni olarak değiştirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında Izgaravan ile uzun zamandır faaliyet gösteren, fakat göz önünde bulundurmadığımız balık ekmek servisi yapılan Gastrovan adlı işletmelerimiz var. Tüm bu noktalarla, bir nevi sokak lezzetleri oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Hem lezzet, hem de uygun fiyat avantajıyla oluşturulan mobil noktaların Mersin halkının gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Durmuş, "Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve tüketebileceği noktalarda lezzetli ürünler sunuyoruz. Elimizden geldiğince bütün lezzetleri vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Yakında yeni projeleri de hayata geçireceğiz" dedi.

"Herkes damak tadına göre bir şeyler bulabilir"

Adres Okuma Salonu’nda vakit geçiren öğrencilerden Emir Ateş, yemek molasında Mertuni’den faydalandığını ifade ederek, "Adres Okuma Salonu’nda uzun saatler ders çalışıyorum. Acıkınca hemen yanımda Mertuni var; çıkıp yemeğimi yiyorum. Böylelikle ders çalışırken vakit kaybetmiyorum. Bu yemek noktaları hem öğrenci dostu, hem de lezzetli" diye konuştu.

Izgaravan gibi yenilikçi konseptlerle farklı damak tatlarına hitap eden işletmelerin, sahildeki yemek çeşitliliğini artırdığını belirten Aykut Baş da "Izgaravan’ı eşim tavsiye etti. Gayet başarılı. Fiyatlar çok iyi. Sahil bandında herkes damak tadına göre bir şeyler bulabilir" dedi.

Sahildeki mobil yemek noktalarından oldukça memnun olduğunu belirten vatandaşlardan Melih Alpan ise "Tantuni oldukça lezzetli ve bütçe dostuydu" şeklinde konuştu.