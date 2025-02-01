Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 Yılı Ocak dönemi isteğe bağlı İller arası yer değiştirme suretiyle atama kurası kapsamında Mersin'e 146 sağlık çalışanının ataması yapıldı.
Kura sonuçlarına göre Mersin'e 20 Uzman Doktor , 8 Pratisyen Hekim , 2 Eczacı , 1 Diyetisyen , 50 Hemşire , 7 Ebe , 14 Sağlık Teknikeri ve 40 sağlık mMemuru olmak üzere toplam 146 sağlık çalışanının ataması yapıldı.

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Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Ekici kura sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada , '' İlimize atanan 146 sağlık çalışanımızın tayinleri , kendilerine ve Mersin'imize hayırlı olsun '' dedi.