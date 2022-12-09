Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suç ve suçlularına yönelik yapılan projeli çalışma kapsamında belirlenen 22 şüpheli şahsın adreslerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon neticesinde;

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 19 adet tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 adet mengene, 1 adet taşlama makinası, 1 adet spiral makinası, 1 adet matkap, 3 adet tabanca namlusu, 42 adet lyrica hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adresleri belirlenen 22 hedef şüpheli şahıstan 17’si yakalanarak gözaltına alınmış olup firari 5 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.