Mersin Emniyet Müdürlüğünce çocukların güvenliğini artırmak amacıyla trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik güvenli trafik eğitimlerini sürdürüyor. Ekipler, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla Yenişehir ilçesindeki Yenişehir İlkokulu’nda, Toroslar ilçesindeki Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’nde, Mezitli ilçesindeki Davultepe Belediyesi İlkokulu’nda ve Erdemli ilçesinde düzenlenen Bilim Şenliği’nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, ayrıca çocukların trafikte daha güvenli hareket etmelerini sağlamak için paten ve bisiklet kullanım kuralları da anlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün, çocukların güvenli bir trafik ortamında yetişmesi için eğitim çalışmalarının süreceği bildirildi.