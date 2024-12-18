Mersin polisi, akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim vererek, bilgilendirme yaptı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli akademisyenlere ve öğrenim gören 150 üniversite öğrencisine çocuk güvenliği ve suçtan korunma yolları, ihmal, istismar, şiddet, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, internet ve sosyal medya güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünün gençlerin güvenli bir ortamda ve bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarının süreceği bildirildi.