Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yapan şahıslara karşı yapılan çalışmalar neticesinde isimleri belirlenen şüpheli şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.
Adresleri belirlenen (A.G.), (N.K.), isimli 2 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7336 adet “GERİCA 30 MG” sentetik hap ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir.
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