Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemleri devam etmektedir.

İstanbul’da kız yurdunda panik: Maganda kurşunu yurda isabet etti

İstanbul’da kız yurdunda panik: Maganda kurşunu yurda isabet etti

Adresleri belirlenen (A.G.), (N.K.), isimli 2 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7336 adet “GERİCA 30 MG” sentetik hap ele geçirildi.

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