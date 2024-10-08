Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, 21 okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 118 araç ve 241 şüpheli şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Akdeniz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan birçok okulun öğrencilerinin eğitimlerine devam ettiği Üç Ocak Mahallesi Okullar Bölgesi’nde güvenlik önlemleri artırıldı. Akdeniz İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Asayiş, Terör, Narkotik, Trafik ve Çocuk polisinden oluşan timlerle, 21 okul çevresinde okulla ilişkisi olmayan 118 araç ve 241 şüpheli şahıs sorgulandı. Ayrıca, seyyar satıcılar ile büfe ve bakkallarda da denetimler gerçekleştirildi.

Okulların giriş ve çıkışları ile çevredeki parkların dron destekli kontrol edilerek, öğrencilere güvenli okul çevresi sağlanacağı bildirilirken, ailelerin, velilerin ve çevredeki vatandaşların, şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde 112’yi arayarak Emniyet birimlerine destek olmalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.