Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan muhtarla buluşmaya devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ve beraberindeler, Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşarak istek, öneri ve talepleri dinledi. Muhtarlar sıra ile söz alarak özellikle parklara kamera sistemi, okul önleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlere hız kesici çakılı kasis ve trafik levhalarının konulmasını istedi.

Toplantıyla ilgili konuşan Müdür Abubekir Fil, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla teşkilatın 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu, mahallede meydana gelen her türlü sorun ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini ve ilgili birimlerin aranabileceği ve görevli ekiplerin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğu yönünde bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Muhtarların istek, öneri ve taleplerinin de ilgili kurumlara yazılı olarak bildirildiği belirtildi.