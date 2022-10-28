Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak Tarsus Üniversitesinde düzenlenen Narko Nokta faaliyeti kapsamında TEM Grup Amirliği, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ile birlikte Tarsus Üniversitesinde öğrencilere yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Açılan bilgilendirme stantlarında ;

-Uyuşturucu ile mücadelede toplumsal farkındalığı oluşturmak ve bu mücadeleye etkin katılımın sağlanması amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetleri ,

-Terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri anlatılarak suç ve suç örgütlerine bulaşmamak için yapılması gereken konular ve suç örgütlerinin gençleri istismar edebileceği durumlar,

-Şiddetin önlenmesi için alınabilecek önleyici ve koruyucu tedbirler,

-Hırsızlık, Dolandırıcılık, Güvenli İnternet Kullanımı, genel güvenlik konuları

-Trafik güvenliği açısından sürücü ve yayaların uyması gereken genel trafik kuralları,

hakkında bilgiler verilmiştir.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği TUBİM Büro Amirliği olarak önleme ve bilgilendirme faaliyeti kapsamında Tarsus Üniversitesinde, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel OTCU, Tarsus Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN ve Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan AYDIN’ın da katılımı ile 500 kişiye Narko Gençlik Modülü Eğitim verilmiştir.

Etkinlik esnasında bilgilendirici broşür, anahtarlık, defter, kalem, şapka, etiket vb. ürünlerin dağıtımı yapılmıştır.