Mersin polisi, çocukları polisin tanımı, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddet, internet ve sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları bilinçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında, Toroslar ilçesindeki çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler, Şehit Mustafa Sarı Ortaokulu, Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ali Kuşçu Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunda öğrencilere polisin tanımı, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddet, internet ve sosyal medya güvenliği konularında eğitim çalışması ve bilgilendirme yaptı.

Mersin Emniyeti Müdürlüğünce, çocukların güvenli bir ortamda ve bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarının süreceği bildirildi.