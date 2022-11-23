Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, il genelinde sahte/ kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmaları yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bir Kamyonda kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi edinen ekiplerimiz, Bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçak olduğu değerlendirilen 6 litre akaryakıt bulunarak el konulmuş, olayla ilgili gerekli tahkikatlar devam etmektedir.