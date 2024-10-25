Mersin polisi, farklı illere teslimat yapılması gereken yaklaşık 20 milyon lira değerinde 50 ton prinç, 14 ton bakır kablo ile inşaat demiri yüklü tırların sürücülerini yanlış yönlendirerek dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken depolara indirilen malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların sözde mal sahibi gibi davranarak tır şoförlerini farklı adreslere yönlendirmesiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Tokat, Erzurum ve Diyarbakır’a gitmesi gereken piyasa değeri 19 milyon lira olan 2 tırdaki 50 ton pirinç ile bir tırdaki 14 ton bakır kablonun Mersin’de bir depoya indirildiği belirlenip şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda araç şoförlerini farklı yönlendirerek dolandırıcılık yapmaya çalışan A.Ç. yakalandı.

Aynı konuda çalışmasını sürdüren ekipler bu kez İzmir’den Konya’ya gitmesi gereken 800 bin TL değerindeki inşaat demiri yüklü tırı Mersin’de ele geçirdi. İkinci olayla ilgili şüpheli H.G. de polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılığa engel olup sahibine teslim eden polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.