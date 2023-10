Mersin Büyükehir Belediyesince 'Dostlarla festival keyfi’ sloganıyla bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen ‘Mersin Pati Festivali', yine renkli görüntülere sahne oldu. 2019 yılından bu yana hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen festivalde, 'satın alma, sahiplen’ vurgusu yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan festivale, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Başkan Seçer, festival bünyesinde ilk olarak köpeği 'Karamel' ve hayvanseverlerle birlikte köpek oyun parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Seçer, hayvanseverler, 'Karamel' ve diğer patili dostlar ile birlikte köpek oyun parkını gezdi. Köpek oyun parkı, 200 metrekarelik bir alanda, Mersinli köpek sahiplerinin özellikle sahil bölgesinde köpeklerini gezdirdikleri sırada köpeklerin enerjilerini atabilmeleri için tasarlandı. Parkın içerisinde rampa ve köpek oyun alanları da yer alıyor.



Kortej yürüyüşünde hayvan haklarına dikkat çekildi

Açılışın ardından Başkan Seçer ve hayvanseverler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sahil boyunca Fenerbahçe Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Hayvanseverler ellerinde, 'Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz', 'Onlar bize emanet', 'Hayvanlara şiddete hayır' ve 'Sahiplen, terk etme' yazılı pankartlar taşıyarak, hayvan hakları konusuna dikkat çekti.

Gün boyu süren etkinliklerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile hayvan hakları dernekleri ve kulüplerin temsilcileri yer aldı.



“Köpek Oyun Parkının 200 metrekarelik bir alanda ilkini yaptık”

Pati festivalinin bu yıl 4.’sünü yaptıklarını ve asıl amacın sahiplenmeyi teşvik etmek olduğunu belirten Seçer, sevgi ve şefkatin çok güzel duygular olduğunu söyledi. Kendisinin 2 köpek sahiplendiğini ve herkesi de bir can sahiplenmeye davet ettiğini dile getiren Seçer, hayvanseverlerden gelen yoğun talep üzerine köpek oyun alanını açtıklarını kaydetti. Seçer, “200 metrekarelik bir alanda ilkini yaptık. Rağbet görürse yenilerini de yapabiliriz. İstemesi sizden, yapması Vahap Başkanınızdan. Biz boşuna gelmedik. Bana ‘Başkanlık seni yormuyor mu?’ diye soruyorlar. Ben de, ‘Zaten başkanlık isteme makamı değil, istenme makamı. Herkes bir şey isteyecek, sen yapacaksın’ diye cevap veriyorum. Öyle yan gel yat, başkanlık yap, yok öyle şey” dedi.



“Kadromuzu her geçen gün zenginleştiriyoruz”

Geçtiğimiz günlerde ‘Sokak Hayvanları Çalıştayı’ yaptıklarını aktaran Seçer, bu çalıştayın güzel ve canlar adına önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden itibaren Mersin Büyükşehir Belediyesinin Geçici Barınma Evlerinden toplam 7 bin 108 hayvanın sahiplenildiğine dikkat çeken Seçer, bu rakamı kat kat artırmak istediklerini kaydetti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren geçici bakımevleri hakkında da bilgi veren Seçer, “Göreve geldiğimizde Kaşlı ve Bozyazı Bakımevlerimiz vardı, Silifke’yi de buna ilave ettik. İhtiyaç halinde bu sayıları da artırmaya devam edeceğiz. Bir hayvan ambulansımız varken, şu anda 5 hayvan ambulansımız var. Ekipmanımız, ekiplerimiz, veterinerlerimiz ve teknikerlerimiz var. Kadromuzu her geçen gün zenginleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinde tüm hayvanseverlerin Büyükşehir Belediyesine destek olması gerektiğinin altını çizen Seçer, “Bu işi hep beraber yapmalıyız. Birbirimize yardımcı olmalıyız. Birbirimizin önüne engel değil, katkı sunan olmalıyız. Belediye Başkanınız olarak bu konuda makul olan her türlü projeyi yapmaya, her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bizimle iletişim kursunlar, bunu canı gönülden samimiyetle yapsınlar ve bizlere destek olsunlar” diye konuştu.

2019 yılından itibaren 7 bin 575 kedi ve 15 bin 430 köpeğin kısırlaştırılmasını sağladıklarını belirten Seçer, Mezitli’de faaliyet göstermek üzere ‘Kedi kısırlaştırma merkezi’ projesini hazırladıklarını ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağını kaydetti. Kısırlaştırma oranının artması gerektiğine de dikkat çeken Seçer, “Kısırlaştırma olayını daha yoğun, ciddi ve sistemli hale getirmek zorundayız. Bunu önleyemezsek bu konudaki sorunların önünü alamayız. Yerel yönetimlerle hayvanseverlerin iş birliği sonucunda bu konuda her türlü güçlüğün üstesinden geleceğimizi de gayet iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.



“Hayvan sevgisini anlatan, aşılayan çok önemli bir festival”

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık ise bu yıl 4.’sü gerçekleşen pati festivalinin yalnızca eğlence ve hoşça zaman geçirme etkinliği olmadığını ve barınaktan hayvan sahiplenmenin, hayvanlara merhamet etmenin ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın önemini anlatan bir etkinlik olduğunun altını çizdi.



Başkan Seçer’in, can dostu Karamel ile yaptığı gösteri ilgi ile izlendi

‘Hayvan sevgisi’ temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık tarafından verildi. Ödül töreninin ardından Başkan Seçer, Karamel ile birlikte etkinlik alanında gösterilerini sergiledi. Başkan Seçer’in, can dostu Karamel ile yaptığı gösteriye, Büyükşehir Belediyesi barınak personeline köpeklerle ilgili eğitimler veren Uzman Köpek Eğiticisi Rasim Tekin de eşlik etti. Gösteri Mersinli hayvanseverler tarafından ilgi ile izlenirken, büyük alkış aldı. Gösterinin ardından Seçer, alanda kurulan stantları gezip, hayvanseverlerle, can dostlarla ve çocuklarla bir araya geldi.