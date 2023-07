Mersin'de 2021 yılının Ocak ayında kurulan ‘Otogar Kadın Danışma Merkezi’ ile Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, desteğe ihtiyacı olan kadınlara yardım eli uzatıyor.

Otogar Kadın Danışma Merkezi, kurulduğu günden bu yana 2 bin 40 kadına hizmet verdi. Kadınları her alanda destekleyen Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir sorun sebebiyle evlerinden uzaklaşıp Mersin’e gelen kadınların dayanışma noktası oldu. Şiddet türleri ve diğer nedenlerle yaşadıkları yerlerden ayrılmak durumunda kalan kadınlar ile Mersin’den ayrılıp başka bir şehre gidecek kadınlar, Otogar Kadın Danışma Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alabiliyor. Açıldığı tarihte Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Otogar Kadın Danışma Merkezi’nde psikolojik, sosyal, yönlendirici hukuk ve bilgilendirme destekleri sunulurken, acil ihtiyaç durumlarında ücretsiz olarak çocuklara mama, iç çamaşırı, bebek bezi ile kadınlara iç çamaşırı ve hijyenik ped desteği sağlanıyor.



“Şu ana kadar 2 bin 40 kadın Otogar Kadın Danışma Merkezimizden yararlandı”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, 2021 yılından bugüne kadar MEŞOT’ta Kadın Danışma Merkezi’nin aktif rol oynadığını ve şimdiye kadar 2 bin 40 kadına hizmet sunduklarını belirterek, “2021 yılında otogarda bir kadın danışma merkezi açtık. Çünkü otogar çok stratejik bir nokta. Bir kadın ekonomik, fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddet türlerinden birine maruz kaldığında, kendisini otogarda buluyor. Başka bir şehre gidiyor veya başka bir şehirden Mersin’e geliyor. Biz de bu kadınları Mersin Otogarı’nda karşılıyoruz” dedi.

Merkezde meslek elemanı personelinin bulunduğunu ve kadınlara bilgilendirme ile yönlendirme yaptığını kaydeden Sahil, “Kadınların o an acil ihtiyaç duyduğu ped, çocuk bezi, çocuk maması, ıslak mendil gibi ürünler veriyoruz. Şu ana kadar 2 bin 40 kadın, Otogar Kadın Danışma Merkezimizden yararlandı. Bu kadınlardan 37’si kalacak yeri olmadığı ya da fiziksel şiddete uğradığı için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) aracılığıyla, sığınma evine yerleştirildi” ifadelerini kullandı. 2022 yılında Otogar Kadın Danışma Merkezi’nin Sosyal Demokrasi Vakfı’nın eşitlik ödülüne layık görüldüğünü de hatırlatan Sahil, bunun diğer illere de örnek olduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da otogarda Kadın Danışma Merkezi açıldığını söyledi.



“Amacımız kadınların güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde durması ve güvenli bir ortamda yaşaması”

Otogar Kadın Danışma Merkezi’ne başvuran kadınlarla yapılan görüşmeler neticesinde neye ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerini ve buna göre sosyal yardım, hukuki ve psikolojik yönlendirmeler yaptıklarını ifade eden Sahil, “Burada bizimle irtibat kuran kadınlara, ihtiyaç duyuyorlarsa terapi süreci başlayıp takibini yapıyoruz. Şu ana kadar 256 kadına yüz yüze, 966 kadına da online olarak terapi uyguladık. Yürüttüğümüz hizmetlerle kadınların her zaman yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız; kadınların güçlenmesi, kendi ayakları üzerinde durması ve güvenli bir ortamda yaşaması. Bu konuda yürütebileceğimiz birçok hizmet var ve yardıma ihtiyaç duyan bütün kadınları belediyemizin kadın danışma merkezlerine bekliyoruz” diye konuştu.



“Mersin’e gelerek barınma ihtiyacı duyan kadınlara yardımcı oluyoruz”

Mersin’e gelerek barınma ihtiyacı duyan kadınlara yardım eli uzattıklarını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Otogar Kadın Danışma Merkezi’nde görevli meslek elemanı Hülya Özgüler, kadın sığınma evlerinde kalmak için başvuru yapan kadınların durumu hakkında kısa hikayeleri, adres ve iletişim bilgilerini aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerinin de işbirliği ile yönlendirmeler yaptıklarını, ardından ŞÖNİM’e teslim ettiklerini kaydederek, “İletişim bilgilerini alamadığımız veya takibini yapamadığımız durumlarda, onların bizimle iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız desteklerin amacına ulaşmasını ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Sığınma evinde kalan kadınların her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz”

Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, sağlıkçılar ve çocuk gelişim öğretmenleri ile geniş bir uzman kadro eşliğinde hizmet verdiklerini söyleyen Özgüler, “Gelen kadınların çocukları varsa, onların da psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyerek, öğretmenlerimizle çalışıyoruz” dedi. Sığınma evinde kalan kadınların, 6 ay boyunca her türlü ihtiyaçlarını giderdiklerini kaydeden Özgüler, “Daha uzun süre kalmalarını gerektiren durumlarda da yardımcı oluyoruz. Burada kadınların ihtiyaçlarını karşılayarak, onların güçlenmelerini sağlıyoruz. Bulunduğum süre içerisinde şunu fark ettim ki, gerçekten çok ciddi bir ihtiyaçmış. Vatandaşların buranın olmasıyla ilgili bize gösterdiği tepkiler, gerçekten çok önemli ve güzel. İyi ki buradayız ve varız” diye konuştu.